Von Christoph Moll

Nußloch. Rainer Sickmüller ist sauer. "Das ist eine Riesenschweinerei", schimpft der 66-jährige Nußlocher. Die Rede ist von einem Grundstück in der Straße, in der der Rentner wohnt. Der Bauplatz wird schon seit Jahren als Abstellplatz für Fahrzeuge genutzt – zum Leidwesen der Anwohner, die diesen "Schandfleck" nicht länger sehen wollen. Sickmüller hat deshalb im Sommer Unterschriften gesammelt und an Bürgermeister Joachim Förster übergeben. Genutzt haben diese bisher nichts. Denn ganz so einfach ist der Fall nicht.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass das erlaubt ist", sagt Rainer Sickmüller über das Abstellen der Wagen. "Denn von den Fahrzeugen könnte Öl auf die Wiese und somit auch ins Grundwasser gelangen." Da nutze auch Folie nichts, die teilweise unter den Fahrzeugen ausgebreitet worden sei. "Wenn es regnet, läuft alles weg", sagt der Nußlocher, der 32 Jahre bei der Firma Stotz als Meister gearbeitet hat. "Das kann keine Lösung sein."

Das Baugrundstück wird als Parkplatz für zwei alte Feuerwehrautos, einen Geländewagen, ein abgedecktes Wohnmobil und einen Anhänger genutzt. Zuletzt war darauf auch ein Renault geparkt, der nun wieder verschwunden ist. "Da fliegt einiges rum, das nicht niet- und nagelfest ist", schimpft Sickmüller. "Wir sind in einem reinen Wohngebiet und nicht auf einem Schrottplatz." Genutzt werde das Grundstück nicht von den Eigentümern, sondern von einem ihm unbekannten Pächter, so Sickmüller.

Unterstützung bekommt der Nußlocher vom früheren Gemeinderat Peter Anweiler. "Als ich das Grundstück gesehen habe, habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen", sagt er. "Das ist die Härte." Auf unbefestigtem Grund dürfe kein Auto abgestellt werden. Auch er befürchtet, dass Öl in die Erde gelangt und fragt: "Wer garantiert dafür, dass die Wagen nichts verlieren?" Anweiler spricht von einer "Unverschämtheit" und berichtet davon, dass einem Unternehmer in der Massengasse wegen des dortigen Wasserschutzgebietes sogar auf befestigtem Grund das Reparieren von Autos untersagt wurde. Er sieht die Gemeinde in der Pflicht. Für ihn ist es "völlig unbegreiflich", wieso die Behörden hier nichts unternehmen.

Dem widerspricht Patric Henze. Der Mitarbeiter des Nußlocher Rathauses hatte sich schon im vergangenen Jahr mit dem Fall beschäftigt. "Damals war es aber noch nicht so extrem mit der Lagerung", berichtet er. Seinerzeit ging es um die mangelnde Pflege des Grundstücks, die aber nach Aufforderung erfolgt sei.

Schon vor den massiven Beschwerden von Bürgern sei die Gemeinde nun aktiv geworden, so Henze. Man habe Kontakt mit dem Pächter aufgenommen. "Uns wurde signalisiert, dass die Lagerung ordnungsgemäß stattfindet", berichtet Henze. Die Fahrzeuge seien in keinem schlechten Zustand und es würde keine Gefahr bestehen. "Wir haben trotzdem darum gebeten, die Fahrzeuge zu beseitigen", so Henze. "Damit kamen wir aber nicht weiter." Fristen seien abgelaufen, ohne dass etwas passiert sei.

Die Gemeinde reichte den Fall an das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg weiter, das zuständig sei. Dessen Sprecherin Silke Hartmann bestätigte, dass das Grundstück von Experten des "Amtes für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz" und des Wasserrechtsamtes überprüft wurde. Diese hätten festgestellt, dass "aufgrund des noch guten Zustandes der abgestellten Fahrzeuge keine Umweltgefährdung besteht". Der Vorgang sei daraufhin auch dem Baurechtsamt vorgelegt worden. "Das Baurechtsamt wird den Zustand des Grundstücks noch einer baurechtlichen Prüfung unterziehen", so Hartmann. "Bis hier ein Ergebnis feststeht, kann es aber wohl noch geraume Zeit dauern." Es geht also um die Frage, ob die aktuelle Nutzung des Grundstücks überhaupt zulässig ist oder ob hierfür eine spezielle Genehmigung erforderlich wäre.