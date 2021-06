Nußloch. (agdo) Der häufige Regen der vergangenen Monate hat die Situation im Nußlocher Gemeindewald nicht entschärft. "Man vermutet oftmals, dass – wenn es es oft regnet – es automatisch auch viel regnet", sagt Förster Markus Reinhard. Das sei aber nicht so. Viel Niederschlag gegeben habe es nur in den zurückliegenden Tagen, aber eben nicht in den vergangenen Monaten. Profitiert haben von den jüngsten Regenfällen die Landwirtschaft und die Pflanzen, die Blätter an den Bäumen – aber eben nicht Baumwurzeln, die bis zu sechs Meter tief in die Erde reichen.

Die Situation im Nußlocher Gemeindewald ist aufgrund des Klimawandels alarmierend. Besonders betroffen sind Buchen, die 70 Prozent des Bestandes ausmachen. Der Gemeindewald umfasst rund 330 Hektar und ist als Erholungsgebiet gedacht. Normalerweise verjüngen sich die Buchen auf natürliche Weise, sagt Bürgermeister Joachim Förster. Herabfallende oder angeflogene Samen sorgen für den Nachwuchsbestand. Aufgrund der warmen Witterung der vergangenen Jahre sterben Buchen zunehmend an vielen Stellen ab und bilden somit auch keine Samen mehr aus.

Das Problem betreffe nicht nur den Nußlocher Gemeindewald, betont Förster Reinhard. Seit Jahren bekomme der Boden nicht genügend Feuchtigkeit und speichert kein Wasser, so Reinhard weiter. Um das zu kompensieren, müsste es die nächsten Jahre stetig so viel regnen wie in den vergangenen Tagen. Zudem dürften die Sommer nicht allzu heiß sein.

Besonders gravierend war die Lage hinter dem alten Waldsportplatz. Dort gab es einen wahren "Buchenfriedhof". Die abgestorbenen Buchen wurden vergangenes Jahr eingeschlagen und durch neue trockenheitstolerante Laubbäume ersetzt – darunter Eiche, Nussbaum oder Elsbeere. Bis diese jedoch in "voller Pracht" stehen, kann es 40 Jahre dauern.

Auch die Nadelhölzer haben durch den Befall vom Borkenkäfer enorm gelitten und wurden durch Douglasien sowie Nussbäume ausgetauscht. Der Nadelholzanteil liegt im Gemeindewald momentan bei 19 Prozent. Man versucht alles, um den Wald "aufzupäppeln" und die Schäden durch den Klimawandel und Borkenkäfer auszugleichen. Rund 4000 Bäume verschiedener Arten wurden dieses Jahr gepflanzt. Andere mussten abgeholzt werden – etwa entlang der Straße zwischen Nußloch und Maisbach –, weil sie die Verkehrssicherheit gefährdet hatten.