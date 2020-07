Von Alexander Werschak

Nußloch. Was auf den schönen Namen Himmelsleiter hört, dem sollte liebevolle Aufmerksamkeit zukommen. In Nußloch ist das so: Die Himmelsleiter gehört zum Ort wie der Mondspritzerbrunnen. Und sie war nicht zum ersten Mal Thema im Gemeinderat, weil die Treppe hinauf in den Wald schwer in Mitleidenschaft gezogen ist – und jetzt instandgesetzt werden soll.

Über gut 100 Stufen führt die Himmelsleiter von Nußloch oberhalb des Alten Bergs zwischen Hutpfad und Bärlauchweg auf ein Plateau am Rande eines alten Steinbruchs. Von dort geht es nach Westen zum Bangartsweg und Richtung Osten weiter bis zum Richtstattweg. Am Ende der Leiter thronen an der Geländekante zwei Sitzbänke, von denen aus man in die Rheinebene sehen könnte, wenn der Bereich davor nicht zugewuchert wäre. Bis vor einigen Jahren wurde der Hang noch freigeschnitten – solange dort noch der Mast einer Hochspannungsleitung stand.

Der Geländeabbruch hinter den Bänken wiederum ist durch die Reste eines Geländers gesichert – durch Betonpfosten mit Stahlseilen. Abgesperrt mit Bauzaunelementen ist zudem der Fußweg, der oberhalb der Bortkelter weitgehend parallel zu dem hier recht hohen Abhang verläuft.

Weil nur die Vorderseiten der Stufen durch Holzbretter abgestützt werden, ist die Himmelsleiter mittlerweile in desolatem Zustand, ausgewaschen von Niederschlägen. Doch eine nachhaltige Instandsetzung ist nicht billig: Eichendielen als Blockstufen wollen auf dem unwegsamen Gelände von Hand verlegt werden. Auf wenigstens 30.000 Euro taxiert das Rathaus den finanziellen Aufwand und damit wesentlich mehr als im laufenden Haushalt vorgesehen und von den Liberalen zusätzlich beantragt.

Gewissermaßen als Umleitung kann während der Sanierung ein Fußweg dienen, der nördlich der Himmelsleiter bei Waldarbeiten angelegt wurde und der ebenfalls den Hutpfad mit dem Richtstattweg verbindet. Für die Wiederherstellung der Stufen dürften rund vier Wochen notwendig werden, wobei der örtliche Bauhof einen Großteil der Arbeiten selbst erledigen kann.

Diskutiert wurde im Gemeinderat, wie aufwendig die Abbruchkante gesichert sein muss und ob auch naturnahe Modelle beispielsweise mit Holzstämmen ausreichend wären. Über allem schwebt schließlich das Damoklesschwert der Verkehrssicherungspflicht. Das Gremium verständigte sich letztendlich darauf, am Hang einen Zaun dergestalt aufstellen zu lassen, dass den rechtlichen Erfordernissen genüge getan ist.

Mit Blick auf die Himmelsleiter betonten die Bürgervertreter vor allem das identitätsstiftende Element der Holztreppe. "Die Himmelsleiter ist eine Nußlocher Institution", sagte etwa Rouven Röser (CDU). "Die Himmelsleiter gehört zu Nußloch", formulierte es Ines Baust (Grüne). Ralf Baumeister (FDP/BfN) sprach von einer "historischen Notwendigkeit". Und Michael Molitor (SPD) charakterisierte den Waldaufgang als "fast schon Kulturgut".

Entsprechend einhellig votierte der Rat für eine Ertüchtigung des himmlischen Aufstiegs. Zwar wäre hierfür auf Antrag ein Zuschuss von 60 Prozent der Nettokosten seitens des Naturparks Neckartal-Odenwald denkbar. Davon blieben aber die Arbeitsstunden des Bauhofs unberührt und die Reparaturen müssten ins kommende Jahr verschoben werden. Daher sollen auf Vorschlag der Grünen zusätzliche finanzielle Mittel durch sogenanntes Crowdfunding generiert werden.

Damit war man nicht auf dem Holzweg: Bei der Gemeinde sind bereits über 8200 Euro an Spenden aus der Bürgerschaft für die Himmelsleiter eingegangen.