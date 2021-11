Nußloch. (axe) Sorgenfalten sind auf den Gesichtern zu sehen. Auf den Gesichtern jener, die in der Massengasse 91 beruflich zu Hause sind und denen wegen ihrer Geschäfte bange ist. Die Sorgenfalten traten auch in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates zutage und wurden eingangs der Zusammenkunft in Worte gekleidet. Anlass war ein kürzerer Sachstandsbericht zu der Immobilie, die seit 2018 im Besitz der Kommune steht – und der ein Abriss droht.

Grob gliedert sich das Gebäudeensemble in ein Haupthaus, einen Zwischen- und einen Anbau. In Letzterem, der unter der Adresse Massengasse 91a firmiert, finden sich die Nußlocher Kleiderstube und der Tafelladen, beide unter der Ägide des örtlichen Sozialvereins "Lichtblick". Neben der bekannten Apotheke im Zwischenbau empfangen in dem Komplex eine Physiotherapie- und eine Zahnarztpraxis ihre Patienten. Etwa 1947 wurden die Fundamente des Gebäudes gegossen und bis mindestens 1988 immer wieder größere oder kleinere Bauteile angestückelt.

Seit diesem Sommer hatte sich ein Arbeitskreis aus der Mitte des Gemeinderates zu mehreren Orts- und Beratungsterminen versammelt und sich Gedanken über die Zukunft der kommunalen Liegenschaft gemacht. Die Grundidee dabei ist, hier der "Gesundheit" im Wortsinne Raum zu geben, was auch den besagten besorgten Bestandsmietern und Dienstleistern zugute käme. Und Raum könnte man reichlich schaffen, denn bislang bieten die Baukörper zusammen nur etwa 1165 Quadratmeter Nutzfläche. 3000 Quadratmeter wären aber leicht möglich. Zudem ist die Massengasse 91 nicht barrierefrei und energetisch weit weg von der Höhe der Zeit. Momentan skizziert der Heidelberger Architekt Jürgen Mayer daher denkbare Varianten einer "verträglichen" Neubebauung.

Nicht nur Nußlochs Bürgermeister Joachim Förster suchte den betroffenen Mietern ihre Existenzängste zu nehmen, denen man in einem neuen Gebäude die Chance zur Expansion geben und für die Bauphase Ausweichquartiere anbieten wolle. Auch die Bürgervertreter beteuerten samt und sonders, sich der Nöte der Bewohner und der eigenen Verantwortung für diese bewusst zu sein.

Wolfgang Schneider (CDU) wies aber ebenso auf den schlechten Zustand des Bauwerks und darauf hin, dass fürs gemeinderätliche Handeln der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit gelte. Prinzipiell lieber im Bestand sanieren würden die Grünen, ließ deren Sprecher Uwe Kleinert anklingen und erinnerte an eine Einbindung der Mieter in die Arbeit der erwähnten Rats-AG. "Flächen finden, die mit Leben gefüllt werden", formulierte Ralf Baumeister (FDP/BfN) ein gleichsam auf dieses Projekt gut passendes Credo. Während Michael Molitor (SPD) deutlich machte, dass ein Abriss die Chance eröffne, auch an dieser Stelle bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.