Nußloch. (axe) Der Haushalt 2020 hat jetzt auch den Segen des Kommunalrechtsamtes. Eine Zitterpartie war das beileibe nicht, schließlich hatten Verwaltung und Gemeinderat ein sehr solides Finanzwerk fürs laufende Jahr geschnürt. Zudem kann Nußloch auf ein sattes monetäres Polster setzen. Entsprechend angetan fiel das Schreiben der Aufsichtsbehörde aus, das formal die Gesetzmäßigkeit des Etats bestätigte – und das die Verwaltung den Bürgervertretern zur Kenntnisnahme in die Unterlagen der jüngsten Sitzung gepackt hatte.

"Im Ergebnishaushalt gelingt es auf Anhieb", hebt die dreiseitige Genehmigung vom Februar lobend hervor, "einen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis zu erreichen und damit den Ressourcenverbrauch und die Abschreibungen in vollständiger Höhe zu erwirtschaften." 2020 nämlich hat die Gemeinde ein ordentliches Ergebnis von gut 500.000 Euro eingeplant. Und obgleich im nächsten Jahr mit einem minimalen Defizit von um die 75.000 Euro gerechnet wird, sollen die beiden Folgejahre wieder Überschüsse abwerfen – von an die zwei und zweieinhalb Millionen Euro.

Im Finanzetat fallen die Zahlen ähnlich positiv aus. So will Nußlochs Verwaltung in diesem Jahr unterm Strich rund zwei Millionen Euro übrig haben; und laut mittelfristiger Planung soll das laufende Geschäft künftig ebenfalls nennenswert Gelder für Investitionen bereitstellen können. Das ist auch bitter nötig, denn an investiven Maßnahmen herrscht kein Mangel. Wofür die Kommune einiges an Sparguthaben abheben wird: Auf 15,4 Millionen Euro dürften die sogenannten liquiden Mittel Ende des Jahres abgeschmolzen sein. Weitere sieben Millionen Euro der Reserve könnten die Vorhaben der beiden Folgejahre kosten. Dann aber soll es wieder aufwärts gehen. Ende 2023 werden die verfügbaren Eigenmittel auf circa elf Millionen Euro taxiert – eine beruhigende Perspektive.

Schulden sinken weiter

"Durch die gute Liquidität", bleibt da dem Landratsamt nur zu konstatieren, "ist trotz der hohen Investitionstätigkeit der Gemeinde die Finanzierung der Investitionen gesichert. Erfreulicherweise sind damit sowohl im laufenden Haushaltsjahr als auch im gesamten Finanzplanungszeitraum keine Kreditaufnahmen vorgesehen." Im Gegenteil: Dank kontinuierlicher Tilgungen soll die Pro-Kopf-Verschuldung in knapp vier Jahren nur noch etwa 300 Euro betragen, Wasserwerk inklusive. Vergleichbar große Kommunen müssen im Schnitt mehr als das Dreifache an Darlehenslast stemmen.

Ungeachtet dessen sehen die Bürger nicht nur die Gemeinde in der Pflicht, sondern zücken für den guten Zweck auch selbst den Geldbeutel: Über 9000 Euro an Zuwendungen durften die Ratsvertreter nur einen Tagesordnungspunkt später in ihrer Zusammenkunft billigen. Schön zu wissen. Fast 8400 Euro davon entfielen auf die alljährliche Medienspende des Fördervereins "Freunde der Gemeindebücherei Nußloch".