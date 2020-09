Nußloch. (agdo) Was für eine tolle rockige Septembernacht – endlich! Lange mussten Rockfans auf Livemusik, Bratwurst, Steak und ein wenig Ausgelassenheit warten, am Samstagabend war es endlich so weit. Im Max-Berk-Stadion rockte die Band "Annimels" unter freiem Himmel. Eine Rock-Partynacht in gewohnter Form war es angesichts der Pandemie natürlich nicht, aber es war ein Schritt in Richtung Normalität. Der Nußlocher Fußballverein (FV) hatte das Livekonzert unter Corona-Hygienemaßnahmen organisiert.

Die Rocknacht war spontan innerhalb weniger Tage auf die Beine gestellt worden. Das Konzert könne man als Probelauf für mögliche weitere Veranstaltungen anderer Vereinen im Ort sehen, sagte Stephan Anweiler vom FV. Auch die Gemeindeverwaltung hat einen Blick darauf, wie die erste Livemusik-Veranstaltung mit Besuchern unter dem Hygienekonzept funktionierte.

Seit einigen Wochen probten die "Annimels" im Freien unter einem Vordach des Stadions – der Schritt war daher nicht weit, wieder einen Liveauftritt zu wagen. Zuletzt war die Band am "Schmutzigen Donnerstag" Ende Februar aufgetreten. Aber als hätte es keine Zwangspause gegeben, rockte die Band den Ort – der Situation entsprechend. Nebelschwaden und eine Lichtshow sorgten für tolle Effekte.

Die Besucherzahl war auf 120 begrenzt, die Kontaktdaten mussten hinterlegt werden. Es gab feste Tischplätze. Jenseits davon galt Maskenpflicht, an den Plätzen selbst nicht. Vor der Bühne wurde nicht getanzt, aber dafür wurde an den Plätzen kräftig mitgesungen und mitgewippt. Bei ausgelassener Stimmung und Speisen vom Grill genossen alle den Abend. Alle Bestellungen wurden am Tisch aufgenommen. Der Umwelt zuliebe gab es übrigens kein Plastikgeschirr.

Die Jungs auf der Bühne gaben derweil alles. "Wir lassen es der Situation entsprechend nicht richtig krachen", sagte die Gruppe, die als fetzige Partyband bekannt ist. Entsprechende Songs wechselten sich daher oftmals mit vielen ruhigen Liedern ab. Durch das Stadion hallten "Lola", "Lemon Tree", "Behind blue eyes" und "One more time". Bei "Let’s twist again" wippte man den Rhythmus am Tisch mit, auch "Applaus, Applaus" von Sportfreunde Stiller gehörte zum Programm. Es gab reichlich Applaus, die Rocknacht kam super an: Alle hatten spürbar neben Bratwurst und Livemusik auch ein wenig Normalität herbeigesehnt.