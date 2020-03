Nußloch. (luw) "Entsetzt und schockiert" sind Spaziergänger über das, was gerade insbesondere im Buchwald am Waldsportplatz oberhalb von Nußloch geschieht: Viele Buchen sind hier seit Jahresbeginn gefällt worden. Einige Nußlocher wandten sich in einem offenen Brief an die Gemeinde und forderten eine Erklärung für die Maßnahme, die aus ihrer Sicht "das Waldbild auf Jahrzehnte schädigt". Die RNZ hat im Rathaus nachgefragt und erfahren: Wie vielerorts in der Region seien auch in diesem Teil des Waldes "extreme Trockenschäden" der Grund für die Fällungen.

"Der Buchenbestand ist zu einem sehr großen Anteil abgestorben", sagt Beate Waldi von der kommunalen Forstverwaltung. Verantwortlich dafür seien die heißen Sommer der vergangenen zwei Jahre. Vertrocknete Baumkronen, abgebrochene Kronenteile und Verfärbungen der Rinde sowie Pilzbefall hätten bereits 2019 eine "Entnahme" dieser Bäume erfordert. "Die brüchigen Äste sind auch eine Gefahr für Waldbesucher", erklärt Waldi gegenüber der RNZ. Zudem gelte es, die Schäden an jüngeren Bäumen und die Entwertung des Holzes zu berücksichtigen.

Im fast 14 Hektar großen Buchwald seien "große Teile des Buchenbestands" betroffen, die etwa 70 Prozent des Baumbestands ausmachten. Genauer lasse sich der Umfang der Maßnahme kaum beziffern. "Das ist eine Schadfläche, die man deutlich wahrnimmt", so Waldi.

Als spezielles Problem im Buchwald nennt die Rathausmitarbeiterin, dass der Wald auf Buntsandstein stehe und der Boden dadurch "relativ geringe Wasserressourcen" habe. Entsprechend anfällig seien die Bäume dort bei Hitze und Trockenheit. "Wir hatten eigentlich gehofft, dass nur der Buchwald betroffen ist", so Waldi weiter. Doch die Gemeinde müsse auch in anderen Bereichen des insgesamt fast 340 Hektar großen Gemeindewaldes aktiv werden. So seien auch schon zum Zweck der "Verkehrssicherung" entlang des Hutpfades Bäume gefällt worden. Zudem sei entlang der Hochspannungsleitung am Hutpfad in Richtung des Wieslocher Wegs der "zu hohe Baumbestand" reduziert worden.

Waldi kann nicht ausschließen, dass in den nächsten Wochen weitere Maßnahmen folgen. "Das entscheidet der Revierleiter", sagt sie. Doch auch für neue Bäume sorgt die Gemeinde: Aktuell werde ein Aufforstungskonzept erarbeitet, das "klimastabilere Baumkulturen" entstehen lassen soll.