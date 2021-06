Der aktuelle Anblick des Brunnens am Lindenplatz weckt den Gedanken an künstlerische Verhüllungsaktionen ...Foto: Alex

Von Sabrina Lehr

Nußloch. Eine große Plane verdeckt die schemenhaft erkennbaren Umrisse eines Gebildes. Absperrband verwehrt den Zugang zu der Fläche auf dem Lindenplatz, die eigentlich ein Brunnen ziert. Was sich hinter den Sicherheitsmaßnahmen versteckt, ist nicht erkennbar – was aber durchaus die Fantasie anregt. "Nein, das ist keine Kunstinstallation", räumt Bürgermeister Joachim Förster auf Facebook aber jegliche Gedanken an eine mögliche künstlerische Verhüllungsaktion des Bauwerks aus. Denn die Erklärung ist ganz einfach: Der 23 Jahre alte Brunnen wird nämlich aktuell saniert.

Wieso der im Jahr 1998 nach einem Entwurf des Künstlers Lutz Brockhaus errichtete Brunnen erneuert werden muss, erklärt Xenia Schilling aus dem Nußlocher Bauamt. "Der Fliesenbelag hat sich immer mehr gelöst", so Schilling. Die verbliebenen Fliesen seien zudem so stark verkalkt gewesen, dass die einstmals blaue Farbe nicht mehr zu erkennen war. "Da der Brunnen ein ortsbildprägendes Element ist, war sich der Gemeinderat einig darin dass etwas unternommen werden muss", so Schilling. Unternommen würden allerdings momentan lediglich "kosmetische Arbeiten". "Sollte an der alten Brunnentechnik ein Schaden auftreten, müssen umfangreichere Maßnahmen ergriffen werden", erklärt die Rathausmitarbeiterin.

... der Blick unter die Plane offenbart aber: Der Brunnen ist aktuell Baustelle. Foto: Alex

Vorerst bleibt es jedoch bei Kosmetik an den Brunnenfliesen: "Der Fliesenbelag und der darunterliegende Bodenaufbau werden erneuert", erklärt Schilling. Die alten Fliesen seien im Zuge dessen bereits entfernt worden. Die gesamte Maßnahme kostet die Gemeinde etwa 5500 Euro. Ein Preis, der Schilling zufolge auch einem glücklichen Umstand zu verdanken ist: "Von den blauen Fliesen, die damals eingebaut wurden, hat die Gemeinde noch ausreichend im Bauhof gelagert."

Und warum ist der Brunnen nun mit der Plane verhüllt? Der frische Untergrund muss laut Schilling vollständig austrocknen: "Da die Wetterlage jedoch auch viele Gewitter zu uns schickt, hat der Fliesenleger seinen Arbeitsplatz mit einer großen Plane gesichert." Aber unabhängig von der Wetterlage: Lange dürfte der Lindenplatz nicht im Zeichen der Baustelle stehen. Laut Schilling sollen die Arbeiten in den kommenden beiden Wochen abgeschlossen werden ...