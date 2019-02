Nußloch. (pol/mare) Mit fast 180 Sachen war eine Autofahrerin Donnerstagmorgen bei Nußloch unterwegs. Und was die ohnehin gefährliche Fahrt noch toppte: Die 35-Jährige stand erheblich unter Alkohol- und Drogeneinfluss, wie die Polizei mitteilt.

Aber der Reihe nach: Gegen 7.30 Uhr fiel der Polizei ein Fiat in der Lilienthalstraße in Walldorf auf, der am Kreisverkehr Richtung Nußloch abbog. Und zwar mit fast 180 Kilometer pro Stunde.

Die Polizei folgte dem Fiat zwar, kam aber kaum hinterher. Am Ortsausgang musste die Fahrerin dann stark bremsen und durchfuhr den folgenden Kreisverkehr, indem sie mehrfach ruckartig Gas gab. In der Kurpfalzstraße beschleunigte sie wiederum stark - doch beim Parkplatz der Olympiahalle wurde sie dann von den Beamten gestoppt und kontrolliert.

Diese bemerkten gleich deutlichen Alkoholgeruch sowie Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Ein Drogentest reagierte positiv auf mehrere Rauschgifte. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen Fahrens und Alkohol- und Drogeneinflusses ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten.