Von Nicolas Lewe

Nußloch. Einen riesengroßen Schutzengel hat ein knapp zwei Jahre alter Junge gehabt, der den schweren Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der B 3 bei Nußloch nahezu unbeschadet überstanden hat. Polizei und Feuerwehr waren sich gestern auf RNZ-Nachfrage einig: „Der Junge hatte wirklich viel Glück.“

Eine Aussage, die sich so für seine Mutter, eine 37-Jährige aus Nußloch leider nicht treffen lässt. Sie war laut Polizei gegen 15.15 Uhr mit ihrem Mercedes in Richtung Wiesloch unterwegs und geriet kurz vor der Abfahrt Leimen/ Nußloch in den Gegenverkehr. Dort konnte ein 57-jähriger Opel-Fahrer aus Heidelberg nicht mehr rechtzeitig ausweichen, wodurch die Fahrzeuge nahezu ungebremst ineinander krachten. Sowohl die 37-Jährige als auch der 57-Jährige zogen sich dabei schwere Verletzungen zu und konnten sich nicht mehr selbst aus ihren Autos befreien. Sie mussten von den alarmierten Feuerwehren aus Leimen und Nußloch mit Spezialwerkzeug aus ihren total zerstörten Fahrzeugen befreit werden.

Die Einsatzleitung hatte der Nußlocher Kommandant Bernd Rensch. Ihm zufolge saß der Zweijährige in einem Kindersitz auf der Beifahrerseite. Da die Autos auf der Fahrerseite zusammenstießen, blieb das Kind von einem direkten Zusammenprall verschont. Polizeisprecher Ulrich Auer bestätigt zudem den Eindruck des Kommandanten, dass der Junge ordnungsgemäß angeschnallt war – und er außer einem Kratzer im Gesicht keine weiteren Blessuren davontrug.

Darauf, warum die 37-jährige Mutter überhaupt in den Gegenverkehr geriet, hat die Polizei eine erschreckende Erklärung. Den ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge ist die Frau am Steuer eingenickt und deswegen nach links abgekommen. Das sekundenlange laute Hupen eines nachfahrenden Fahrzeuges sei ohne Beachtung geblieben.

Wie Armin Nelius, Kommandant der Leimener Feuerwehr, berichtet, seien sowohl die beiden Schwerverletzten als auch der Junge mit Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht worden. Im Anschluss an die Personenrettung sei die vornehmliche Aufgabe der Feuerwehr, die mit rund 30 Mann im Einsatz war, die Sicherstellung des Brandschutzes gewesen.

Die B 3 war bis zum Ende aller erforderlichen Maßnahmen für rund drei Stunden bis um kurz nach 18 Uhr vollgesperrt. Da die beiden Unfallfahrzeuge bereits älteren Datums gewesen seien, wird der Sachschaden von der Polizei insgesamt auf „nur“ 3500 Euro geschätzt.