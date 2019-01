Nußloch. (cm) Melanie Wallenwein trennte sich nur ungern von "Mogli". "Ich hatte mich schon ganz an ihn gewöhnt", sagt die Verwaltungsangestellte des Rathauses. "Mogli" mischte am gestrigen Donnerstag kräftig die Gemeindeverwaltung auf. Der erst wenige Monate alte Vierbeiner war am Morgen ausgebüxt und als Fundhund aufs Rathaus gebracht worden. "Viele Kollegen kamen vorbei und schauten nach ihm", berichtet Wallenwein. Doch am Nachmittag mussten die Rathausmitarbeiter wieder Abschied nehmen, nachdem sich die Halterin gemeldet hatte.

"Mogli" war am Donnerstagmorgen in einer Zahnarztpraxis aufgetaucht, die daraufhin das Rathaus informierte. Der Gemeindevollzugsdienst holte den Vierbeiner ab. Doch wohin mit ihm? Das Tierheim in Sinsheim öffnete erst um 15 Uhr, sodass sich Melanie Wallenwein des Hundes annahm, mit ihm Gassi ging und Futter für ihn kaufte. Eine Kollegin hatte eine Hundebox, doch "Mogli" schlief brav auf einer Decke, während die Verwaltungsangestellte ihrer Arbeit nachging.

Ein Besuch bei einem Tierarzt in Leimen ergab, dass der drei bis vier Monate alte Hund - vermutlich der Rasse "Pekingese" - gesund und entwurmt, aber nicht "gechipt" ist. Die Ermittlung des Halters war somit nicht ganz so einfach. Also startete Bürgermeister Joachim Förster über seine Seite im sozialen Netzwerk "Facebook" einen "Fahndungsaufruf" mit Foto. Auf diesem Weg erfuhr auch die Halterin davon, dass ihr Hund im Rathaus gelandet ist. "Als sie hereinkam, ist er gleich auf sie zugerannt", freut sich Wallenwein über das "Happy End".