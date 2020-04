Nußloch. (agdo) Ab dem kommenden Montag, 27. April, gibt es eine Lockerung in der Kindernotbetreuung im Zuge der Corona-Pandemie. Eltern, die einen "präsenzpflichtigen Beruf" haben und bei der Arbeit als unabkömmlich gelten, dürfen Kinder in die Notfallbetreuung bringen. Für Nußloch bedeutet das: Alle fünf Kindertagesstätten werden in den nächsten zwei Wochen wieder aufmachen. Geöffnet waren bisher der evangelische Fröbelkindergarten, der katholische St.-Josef-Kindergarten und die Kindertagesstätte Apfelbäumchen, zu der zudem ein Waldkindergarten gehört.

"Die Kindernotfallbetreuung galt bislang für Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten", sagt Bürgermeister Joachim Förster auf RNZ-Anfrage. Mit der Lockerung wächst nun auch die Zahl der Kinder in den jeweiligen Einrichtungen. "Die Gemeinde selbst hat keinen Kindergarten, aber wir arbeiten mit den Kindertagesstätten eng zusammen", betont Förster. Am Montag gibt es Besprechungen mit allen Kindereinrichtungen zu dem Thema, so Förster.

Am Montag wird zudem der bislang geschlossene Paul-Gerhardt-Kindergarten für die Notfallbetreuung mit einer Gruppe öffnen. Ab dem 4. Mai zieht laut Patric Henze vom Bauamt der St.-Michael-Kindergarten mit einer Gruppe nach. "Bislang halten sich die Zahlen in Grenzen, aber es kommen immer wieder Anmeldungen nach", sagt Henze, man kann nicht abschätzen, wie es sich entwickelt und wie viele Kinder in den Einrichtungen letztendlich sein werden. Die Gemeindeverwaltung rechnet jedenfalls in den nächsten Tagen mit weiteren Anmeldungen.

Der von Anfang an geöffnete Fröbelkindergarten hatte bislang elf Kinder in der Notbetreuung, hinzu kommen nun vier. Im Paul-Gerhardt-Kindergarten sind es künftig vier Kinder und der St.-Josef-Kindergarten hat bislang einen Zuwachs von fünf Anmeldungen bekommen, dort sind dann insgesamt 17 Kinder in der Notbetreuung. Der ab Anfang Mai geöffnete St.-Michael-Kindergarten hat dann eine Gruppe mit vier Kindern und auch der Waldkindergarten des Apfelbäumchens wächst von drei auf sechs Kinder. Die Tendenz sei bei allen steigend, so Patric Henze.

Waren in einer Gruppe bis zu zehn Kinder in den Vor-Corona-Zeiten, sieht die Corona-Verordnung nun maximal die Hälfte in der Notfallbetreuung vor. Zwei Erzieher sind für eine Gruppe zuständig. "Wie sich das alles entwickelt, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen", sagt Patric Henze. Auch der Bedarf an der Notbetreuung in der Schiller- und Lindenschule sei angestiegen, halte sich bislang aber in Grenzen. Waren es bislang neun Schüler in der Schillerschule, so kamen jetzt fünf dazu. Und in der Lindenschule sind es insgesamt acht Schüler in der Notbetreuung, hinzu kamen drei.