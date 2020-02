So wie hier vor einigen Jahren in Nußloch wird wohl auch bei diesem Umzug wieder Konfetti geworfen. Foto: Alex

Nußloch. (bmi) Was in Neckargemünd am Samstag eindrucksvoll gelungen ist, wird in Nußloch noch voller Vorfreude erwartet: der Fastnachtsumzug. Gefühlt die ganze Mondspritzergemeinde vereint sich am Dienstag zu einem närrischen Lindwurm. Der "Karneval Club Nußloch" (KNC) lädt zu seinem Fastnachtsumzug "Südliche Bergstraße". Das Motto lautet diesmal: "Wir feiere – des wär gelacht, a uff’em Mond die Fasenacht!"

Start ist um 14.11 Uhr in der Römerstraße. Danach schlängeln sich die Gruppen und Wagen bunt, laut und farbenreich durch die Nußlocher Gassen. Ihr Weg führt über Hildastraße (etwa 14.45 Uhr), Massengasse (15 Uhr), Hauptstraße, Lindenplatz, Sinsheimer Straße (15.10 Uhr), Gartenstraße und schließlich zurück an den Lindenplatz. Dort wird im bereits ab 11 Uhr geöffneten Narrendorf und in den Gaststätten anschließend weitergefeiert.

Insgesamt 36 Gruppen haben sich angekündigt. Der Fastnachtsumzug ist zweigeteilt, wie Organisator Peter Rensch mitteilt: Der Beginn steht in der Tradition schwäbisch-alemannischer Fastnacht mit ihrer typischen Guggenmusik und Maskenträgern. Die Nußlocher "Gajemänndl" führen das Feld an und auch die Ziegelhäuser Hexen und die "Veriggde Feijaveggel" aus Wiesenbach gehören zu diesem Teil. Aber auch Gruppen aus dem Bereich Karlsruhe wie etwa die "Daxlander Schlampen" sind darunter, die weiteste Anfahrt haben die "Donnerhexen" aus Stuttgart und die freie Narrenzunft aus Kornwestheim.

Den zweiten Teil dominieren dann Nußlocher Vereine mit den Schwimmern der SG, der Fußballjugend des FV und natürlich den Musikgruppen, Garden und Elferräten des KNC. Mit viel Spannung ist der stets geheim gehaltene Motivwagen des Vereins "Freunde Schmudo" zu erwarten. Seine Dimensionen mit einer Länge von rund 16 Metern und einer Höhe von 3,5 Metern lassen jedenfalls ein Spektakel erwarten.

Von den umliegenden Fastnachtsvereinen kommen große Abordnungen der "Frösche" aus St. Ilgen, der "KG Blau Weiß" aus Wiesloch, der "Schisslhocker" aus Wiesenbach und des "CC Blau Weiß Hockenheim". Insgesamt werden mehr als 800 Teilnehmer erwartet – und Tausende Zuschauer am Straßenrand.

Die werden sicher auch dem narrenunfreundlichem Wetter – angesagt sind Regen, Wind und nasskalte Temperaturen – trotzen. Auch ein "süßer" Regen in Form von Gutseln und anderen Leckereien wartet auf die Zuschauer.

Auch der Busverkehr muss auf das närrische Treiben Rücksicht nehmen: Die Linien 723 und 759 werden von 12 bis etwa 19 Uhr umgeleitet, die Haltestellen Kreuz, Kirche, Lindenplatz und Walldorfer Straße nicht bedient.