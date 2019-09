Bammental. (cm) Der Fall "Gerald E." bleibt womöglich für immer ungeklärt. "Wir haben keine heiße Spur, obwohl wir alle möglichen Hinwendungsorte abgeklärt haben", sagt Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Anfrage. "Die Suche ist eingestellt." Seit Mitte Februar dieses Jahres wird der 79-Jährige aus Bammental vermisst. Zunächst waren zwar einige Hinweise zum Aufenthaltsort bei der Polizei eingegangen, doch diese brachten nicht den Erfolg.

Nach den Ermittlungen der Polizei bestand zuletzt am Sonntag, 17. Februar, gegen 12.30 Uhr telefonischer Kontakt zu dem Mann. In der Vergangenheit hat sich der 79-Jährige nach Angaben der Polizei häufiger im Schwarzwald im Bereich Feldberg, Höllental und Freiburg, in Garmisch-Partenkirchen in Bayern und in der Pfalz im Bereich Neustadt an der Weinstraße aufgehalten. Dabei war er stets mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Zuletzt soll Gerald E. in Neckargerach gewesen sein.

Nach Angaben der Polizei ist Gerald E. körperlich fit, jedoch psychisch labil. Er soll auf ärztlich verordnete Medikamente angewiesen sein. Die Beamten schlossen daher bereits kurz nach dem Verschwinden im Februar nicht aus, dass sich Gerald E. in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Der 79-Jährige ist etwa 1,80 Meter groß sowie schlank und hat graue Haare, eine Narbe hinter dem linken Ohr sowie einen verkürzten Zeigefinger an der rechten Hand. Zuletzt trug er einen olivgrünen Blouson und eine dunkelblaue Cord-Mütze jeweils der Marke "Ralph Lauren", eine beigefarbene Cordhose, schwarze Schuhe der Marke Geox und eine Armani-Armbanduhr. Er hatte zudem einen blauen Rucksack dabei. Oft soll Gerald E. mehrere oder einen dicken grauen Pullover unter der Jacke tragen.

Die Heidelberger Kriminaldirektion bittet weiter um Hinweise. Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 06 21 / 1 74 44 44.