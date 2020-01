Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Eine Tradition blüht in Nußloch wieder auf: der Neujahrsempfang. "Ich freue mich, Sie heute alle hier in der Festhalle von Nußloch zum Neujahrsempfang 2020 begrüßen zu dürfen", sagte Bürgermeister Joachim Förster in der vollen Festhalle. Bis zum Jahr 2005 war ein Neujahrsempfang in Nußloch übrigens üblich, danach gab es außer im Jubiläumsjahr 2016 keinen gemeinsamen Start mehr ins neue Jahr. Dafür fand jährlich ein "Abend der Gemeinde" im Herbst statt. Ab sofort gibt es beides. Die Nußlocher freute es sichtlich. Unter den Gästen waren Ehrenbürger Gerhard Leypold und zahlreiche Bürger, die im Laufe des Abends geehrt wurden.

Bürgermeister Joachim Förster ließ die vergangenen zwei Jahre Revue passieren. "Sie haben nun in diesem Jahr das Pech oder das Glück – wie man es nimmt – dass wir sogar auf zwei Jahre zurückblicken werden, da ich nun mal schon fast zwei Jahre im Amt bin und bisher keine Gelegenheit dazu hatte", sagte Rathauschef Förster mit einem Augenzwinkern. Für die Zukunft sei das Gemeindeentwicklungskonzept maßgebend, das den Ort bis ins Jahr 2035 weiterentwickeln soll. Etwas Geduld sei notwendig, denn die Maßnahmen müssten zunächst priorisiert und die Kosten dafür ausgearbeitet werden.

Joachim Förster ist seit März 2018 Bürgermeister der Gemeinde Nußloch.

Kurz vor dem Abschluss steht auch das Mobilitätskonzept. "Es kann nicht immer zwingend vor der eigenen Haustür begonnen werden", sagte Joachim Förster zum Thema Verkehr. Er bat um mehr Geduld und Rücksicht auch mit Blick auf die Entscheidung des Gemeinderats hinsichtlich der Priorisierung und Abarbeitung. Einige Themen sind schon angegangen worden. Die Parksituation in der Sinsheimer Straße wurde verbessert. Kurzes Parken ist nun ohne Parkautomat und dafür mit Parkscheibe möglich. Ab diesem Jahr sollen neue Regelungen an der Ortsmitte III für mehr Sicherheit für Schüler und Kindergartenkinder sorgen. Zudem geht ein großer Wunsch der Nußlocher Bevölkerung in Erfüllung: "Nahezu alle Straßen werden in Nußloch auf Tempo 30 reduziert", sagte Joachim Förster.

Beim Klimaschutz bestehe noch Nachholbedarf, gab Förster zu, wenngleich einige Aktionen schon angegangen wurden. Erstmals war Nußloch beim Stadtradeln dabei, man strampelte insgesamt über 49.000 Kilometer. Das entspricht laut Förster einer Einsparung von sieben Tonnen CO2. Zudem wurde die Aktion "Nußloch räumt auf" ins Leben gerufen. Und die fahrende Straßenreinigung hatte mit dem Müllauto bei der ersten Fahrt sage und schreibe zehn Tonnen Müll aufgesammelt, bestehend unter anderem aus Mikro- und Makroplastik.

Seit dem vergangenen Jahr hat Nußloch eine Ladesäule für Elektro-Fahrzeuge. Dieses Jahr sollen vier weitere Ladestationen beim Rewe-Markt und "Fashion Park" dazukommen, kündigte Förster an. Bergauf geht es auch mit der Jugendbeteiligung in der Gemeinde: Jugendliche setzen sich zunehmend für ihre Interessen ein. So soll etwa der seit Jahren geforderte Jugendspielplatz realisiert werden.

Stolz sei man auf die Bewerbung für die Gartenschau, die zusammen mit der Stadt Leimen auf den Weg gebracht wurde, sagte Förster. "Gartenschauen steigern die Lebensqualität in Städten und Gemeinden, schaffen grüne Freiräume, initiieren bürgerschaftliches Engagement und sind Motoren für nachhaltige Stadtentwicklung", so Förster.

Weiterhin wurde der Sozialverein Lichtblick gegründet, der geplante Tafelladen soll in den nächsten Wochen eröffnet werden. "In unserer Gemeinde sind fast zehn Prozent der Bürger sozialhilfeberechtigt", erklärte Förster. Das sei traurig, aber wahr. Weiterhin plant die Gemeinde, Fachärzte nach Nußloch zu holen und den öffentlichen Personennahverkehr zu verbessern.

Der Neujahrsempfang wurde musikalisch durch die Musikschule und den Musikverein Feuerwehrkapelle begleitet. Zum Schluss gab es Sekt und Häppchen.