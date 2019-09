Direkt an das Bürogebäude schließt die Produktionshalle an. Grafik: Zapf Gewerbebau

Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Für das Gewerbe im Elsenztal ist es ein großer Schritt: Die Stauber GmbH, die auf die Fertigung von Werkzeug- und Edelstahl spezialisiert ist, zieht es künftig ins Meckesheimer Gewerbegebiet. Mit dem jüngst begonnenen Neubau einer 1000 Quadratmeter großen Produktionshalle plus einem 500 Quadratmeter großen Bürogebäude sollen die beiden Standorte in Mauer und in Wiesenbach zusammengeführt werden. Mit der Umsetzung des Neubaus ist die Firma Zapf aus Sinsheim betraut.

Geschäftsführer Christian Stauber. Foto: Alex

Wie Geschäftsführer Christian Stauber auf RNZ-Nachfrage erklärt, misst die künftige Produktionshalle, die bis September 2020 fertiggestellt sein soll, 33 Meter in der Länge und 30 Meter in der Breite. Die Baukosten betragen dem Geschäftsführer zufolge rund 2,2 Millionen Euro, weitere rund 100.000 Euro kämen für den Umzug hinzu. "Die Standorte in Wiesenbach und Mauer werden komplett geschlossen", bestätigt Stauber. Gleichzeitig ist es ihm wichtig zu betonen: "Ich habe ein Grundstück gesucht, das in der Nähe der jetzigen Firma ist, um alle Mitarbeiter halten zu können."

Auch seien am neuen Standort drei neue Azubi-Stellen im zerspanungsmechanischen sowie im kaufmännischen Bereich geplant. In unmittelbarer Nähe zu den Gebäuden entstehen 26 Pkw-Stellplätze - vier davon mit Elektroladestation - und zehn Fahrrad-Stellplätze inklusive E-Bike-Stationen.

In der Meckesheimer Gemeindeverwaltung freut man sich, dass mit dem Verkauf an die Stauber GmbH das letzte noch verfügbare Gewerbegrundstück der Gemeinde an den Mann gebracht werden konnte. Einem entsprechenden Bauantrag hatte der Gemeinderat bereits in seiner Sitzung im Oktober 2018 einhellig zugestimmt. Im Januar dieses Jahres wurde die Baugenehmigung erteilt. Hauptamtsleiter Uwe Schwarz betont indes: "Wir haben die Firma Stauber nicht gelockt." Ein genereller Anreiz sei aber die direkte Anbindung an die B45 sowie an den öffentlichen Nahverkehr. Christian Stauber ergänzt: "Das Thema der Gewerbesteuer war kein Argument."

Die acht Mitarbeiter aus Mauer und die 18 Mitarbeiter aus Wiesenbach sollen in Meckesheim zukünftig enger Hand in Hand arbeiten können. Stauber: "Die Halle wird so konzipiert, dass die Abteilungen, die am meisten miteinander kommunizieren müssen, nahe beieinander liegen und kurze Wege haben." Auch eine weitere Firmenvergrößerung sei am neuen Standort ohne größere Probleme möglich. Nach hinten hin könne die Halle im Bedarfsfall noch verlängert, quasi dupliziert werden. Alle Räume und Büros seien mit der Option auf eine künftige Erweiterung geplant.

Die Vorteile einer neuen Halle liegen für den Geschäftsführer auf der Hand. Unter anderem könnten sich pro Tag fünf Stunden Zeit für Lagerarbeiten einsparen lassen, zudem falle der Lieferverkehr zwischen den Standorten Mauer und Wiesenbach weg. Damit einher gehe auch eine vereinfachte Kommunikation zwischen Fertigung und Verwaltung und es würden sich insgesamt bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter ergeben.

"Das Beleuchtungskonzept und die Heizungsanlage sind auf dem Stand von vor über 30 Jahren", bringt Stauber ein großes Problem an den aktuellen Standorten in Mauer und Wiesenbach zur Sprache. Am Neubau in Meckesheim hingegen könnten die Heizkosten fast um die Hälfte halbiert werden. Auch für den Klimaschutz kann der Neubau somit in Form von besserer Dämmung einen Beitrag leisten.