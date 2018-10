Spechbach. (mgs) Im "Taubenbaum" steckt der Wurm drin. Erst hatten Grundstückseigentümer im Oktober letzten Jahres ein Artenschutzgutachten für das geplante Neubaugebiet eingefordert und damit für Verzögerungen gesorgt, nun mussten die Gemeinderatsbeschlüsse der Oktobersitzung wiederholt werden. Wegen Befangenheit.

SPD-Rat Dennis Müller hatte nämlich nach der Sitzung im Oktober festgestellt, dass jemand in seiner Familie einen Acker in dem betreffenden Gebiet hat. Dies teilte er der Verwaltung mit - und so mussten die übrigen Räte abermals den Aufstellungsbeschluss und den Beschluss über die Anordnung der Umlegung fassen. Auch mussten die Mitglieder des Umlegungsausschusses neu festgelegt werden, denn ursprünglich war Müller dafür vorgesehen.

Gemeinderat Kurt Reinmuth (FWV) machte keinen Hehl aus seinem Missmut: Ihm dauere die Erschließung des Neubaugebiets viel zu lange. Immerhin müssten derzeit Anfragen von Bauwilligen abgewiesen werden, da es im Ort keine freien Bauplätze mehr gebe. Und das habe Folgen für Schule und Kindergarten. Reinmuth wünschte sich deshalb eine schnellere Vorgehensweise der MVV Regioplan, die an der Erschließung mitwirkt.

Wie Bürgermeister Guntram Zimmermann berichtete, laufe derzeit das Artenschutzgutachten über die im Gebiet "Taubenbaum" lebenden Fledermäuse. Dieses sei rechtlich, betonte Zimmermann. Die Kosten hätten aber diejenigen zu tragen, die es angeregt haben.

Ansonsten hatte sich der Gemeinderat noch mit den Folgen einer Unfallflucht zu befassen. Denn ein LKW-Fahrer, so die Vermutung, hatte eine Straßenlaterne im Stockbrunnen irreparabel beschädigt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Anzeige verlief ergebnislos und die Gemeinde musste nun über die Nachrüstung entscheiden. Aus Kostengründen fiel die Wahl auf eine LED-Leuchte anstelle einer Antikleuchte.

Einem Antrag auf den Neubau einer Reitplatzüberdachung erteilte der Gemeinderat sein Einvernehmen. Ferner berichtete Bürgermeister Zimmermann, dass mit Linda Tröscher wieder eine Zahnärztin in Spechbach praktiziert. Auch teilte der Rathauschef mit, dass die Gemeinde das Gebäude in der Schindersklinge nicht kaufen konnte. Der neue Eigentümer plant voraussichtlich den Abriss des Gebäudes, das zuletzt als Asylunterkunft gedient hat.