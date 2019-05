Neckargemünd. (luw) Das Neckargemünder Schwanenpaar Nelli und Nelson hat Nachwuchs bekommen. Ausgerechnet am Muttertag schlüpften offenbar acht Küken an dem Platz in der Mühlgasse, wo Weibchen Nelli seit mehreren Wochen geduldig gebrütet hatte.

Das Foto nahm der Neckargemünder Lutz U. Stürzl am Sonntagabend auf. Der 53-Jährige hatte bei einem Spaziergang mit seiner Ehefrau an dem Nistplatz an der Elsenz die Küken entdeckt. "Und daneben lag ein Ei, das noch geschlossen war", so Stürzl.

Bürgermeister Frank Volk verkündete die frohe Botschaft am Sonntag im sozialen Netzwerk Facebook. Er bedankte sich beim Bauhof dafür, dass dieser den Brutplatz mit einer Absperrung geschützt hatte - und bei den Bürgern für die Rücksichtnahme.

An die Schwäne richtete sich Volk mit einer Einladung, dass sie in Neckargemünd stets willkommen seien: "Und wenn Ihr einen Brutplatz sucht ... gerne jedes Jahr wieder!"