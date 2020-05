Neckargemünd. (cm) Wann schlüpfen die süßen Schwanenküken? Das fragen sich derzeit viele Neckargemünder. "Nelli brütet noch", berichtete RNZ-Leser Ralf Krätschmer nun. "Zu meiner Freude war der Schwan wach und hat just, als ich dort war, seinen Po gehoben und die Eier zurechtgerückt."

Zum Beweis machte Krätschmer ein Foto, auf dem sechs Eier zu sehen sind. Vielleicht sind es noch mehr, doch das blieb Nellis Geheimnis.

Das Schwanenpaar brütet wieder bei der Seniorenwohnanlage in der Mühlgasse an der Elsenz. Weil unmittelbar am Nest ein Fußweg vorbeiführt, schützt die Stadt es wieder mit Absperrungen.

Im vergangenen Jahr erblickten die Küken übrigens am Muttertag das Licht der Welt. Dieser war dieses Jahr ein paar Tage früher – offenbar zu früh für den flauschigen Nachwuchs. Gestern Abend aber öffneten sich die ersten Eier.