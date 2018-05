Neckarsteinach/Schönau. (cm) Auf der Landesstraße L535 zwischen Neckarsteinach und Schönau ist es am späten Samstagabend zu einem Unfall mit einem Linienbus gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Linienbus um kurz nach 22 Uhr unterwegs von Schönauer Ortsteil Lindenbach in Richtung Neckarsteinach, als der 46-jährige Fahrer die insgesamt vier Fahrgäste - das waren Jugendliche aus dem Rhein-Neckar-Kreis, die im Heckbereich des Busses saßen - auf die Einhaltung des Jugendschutzes beim Alkoholkonsum ansprach. Nachdem diese ihm keinerlei Beachtung schenkten, hielt er den Bus an, um zu den Jugendlichen zu laufen und diese zu ermahnen.

Dabei hatte er nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei vergessen, den Bus ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Noch bevor der Busfahrer eingreifen konnte, rollte der Bus neben der Fahrbahn die Böschung hinunter und kam nach einigen Metern in gehöriger Schieflage zum Stehen. Dabei wurden glücklicherweise weder der Busfahrer noch die vier Fahrgäste verletzt. Es entstand ein Schaden von 5000 Euro. Der Unfall sorgte für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Die Strecke war zur Bergung des Busses die ganze Nacht bis Sonntag gegen 6.20 Uhr voll gesperrt.