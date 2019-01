Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) Wie kriegt man die Wege am Neckar nach dem Hochwasser der vergangenen Tage wieder sauber? Der angeschwemmte Schlamm muss bekanntlich weg, bevor er trocknet und hart wie Beton wird. Im hochwassererprobten Neckarsteinach hat man hierfür eine interessante Variante gefunden, wie gestern Vormittag am Neckarlauer zu beobachten war.

Zunächst wurde der Schlamm von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes mit Schaufeln abgekratzt - so weit, so traditionell. Dann kam eine größere Schaufel zum Einsatz - nämlich die eines Baggers. Der Bagger fuhr zunächst zum kleinen Lauer, wo das Wasser noch stand, tauchte die Schaufel in den Neckar und kippte das Wasser auf dem schmutzigen großen Lauer aus. Ziemlich clever. So wurde kein Trinkwasser aus dem Netz für die Reinigungsarbeiten verschwendet. In Neckargemünd hatten die Aufräumarbeiten schon am Dienstag begonnen, nachdem der Neckar die dortigen Parkplätze wieder freigegeben hatte.