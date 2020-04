Von Jörg Runde

Neckarsteinach/Eppelheim. Normalerweise wäre die Terrasse des Gasthauses "Zum Schiff" in Neckarsteinach mit ihrem Blick auf den Neckar an diesem Mittag nahezu komplett besetzt. "So ein Traumwetter zieht die Ausflügler natürlich an", sagt Kevin Zantopp und zeigt hinunter zur Anlegestelle. Dort ankern die Ausflugsschiffe derzeit dauerhaft, und oben im Gasthaus ist der Mittagsbetrieb komplett eingestellt. Statt rosa gebratene Rumpsteaks, hausgemachte Maultaschen oder frisch gezapftes Bier zu servieren, bereiten Kevin Zantopp und sein Bruder Kai den Außenbereich mit dem schönen Ausblick auf den "Tag X" vor. "Natürlich fiebern wir darauf hin, wieder aufmachen zu können", sagt Kai Zantopp und ergänzt: "Bis dahin versuchen wir, unsere Gäste eben auf anderen Wegen zu versorgen." Ähnlich hält es in Eppelheim der "Goldene Löwe".

Der Abholservice, den die beiden Neckarsteinacher Gastronomen abends anbieten, läuft überraschend gut. Selbst den eher mäßigen Montag haben sie mit einer Schweinshaxen-Aktion zum Laufen bekommen. "Wir sind unseren Stammkunden sehr dankbar, dass sie regelmäßig bei uns bestellen", sagt Kevin Zantopp. Der gelernte Koch sorgt dafür, dass die Gäste die gutbürgerlichen Gerichte frisch zubereitet an der Abholtür überreicht bekommen. Bezahlt wird nur in bar, das Geld übergeben die Gäste in der Regel in einem Umschlag. "Da lagen auch schon mal kleine Zettel mit Durchhalte-Botschaften drin", sagt Restaurantfachmann Kai Zantopp.

Solche Aufmerksamkeiten freuen die beiden Betreiber des Restaurants. Und sie machen Hoffnung. "Die Solidarität in Neckarsteinach ist wirklich groß", so Kevin Zantopp, "das bekommen alle Lokale, die hier Heimservice bieten, zu spüren." Als Vorsitzender der Wirtevereinigung in der Vierburgenstadt weiß er, wovon er spricht.

Kevin und Kai Zantopp, die das Traditionsgasthaus in der siebten Generation betreiben, bleiben aber optimistisch. Sie wollen für ihre Gäste weiter da sein und auch ihren Mitarbeitern, die aktuell in Kurzarbeit sind, bald wieder einen sicheren Arbeitsplatz bieten.

Nicht anders geht es den Inhabern des Gasthauses "Zum Goldenen Löwen" in Eppelheim. Auch hier versuchen die Brüder Alexis und Daniel Kirkos die Krise so gut wie möglich zu meistern. Viele Mitarbeiter mussten sie in Kurzarbeit schicken. Zu sehr fehlen die Einnahmen der Osterfeiertage, der Spargelaktionen und der vielen Familienfeste, die in der Regel im Frühjahr stattfinden. Anders als in Geschäften, die ihre Waren im Lager später noch mit Rabatten verkaufen können, bleibt in einem Restaurant ein verlorener Gast verloren. Und mit einer Öffnung unter Auflagen ist auch nicht sofort wieder alles gut. Halbe Besetzung bedeutet eben auch nur halber Umsatz.

Mit ihrem Liefer- und Abholservice erzielen die beiden Inhaber immerhin etwa zehn bis 15 Prozent des üblichen Umsatzes. Zugute kommt ihnen dabei eine besondere Verpackungsidee. "Wir bieten ein hochwertiges Verpackungssystem, bei dem die Speisen besonders versiegelt werden", sagt Alexis Kirkos. Durch den luftdichten Transport ist der Temperaturverlust geringer. Hygienischer ist er obendrein. "Dadurch können wir Fleisch mit verschiedenen Garstufen anbieten", sagt Alexis Kirkos.

Vor allem Stammgäste halten dem Traditionshaus die Treue. "Das ist wirklich außergewöhnlich. Für die Unterstützung sind wir sehr dankbar", sagt Alexis Kirkos und freut sich darüber, dass ein heiß diskutiertes Thema von der Politik zugunsten aller Gastronomie- und Hotel-Betriebe entscheiden wurde: "Die Mehrwertsteuer-Senkung von 19 auf 7 Prozent ist eine echte Hilfe."