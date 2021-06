Neckarsteinach. (iz) Einen zweiten Versuch hat die Vierburgenstadt mit einer neuen Version ihres Haushaltsplans für das laufende Jahr gestartet. Bekanntlich hatte die Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass der Anfang März von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedete Haushalt nicht genehmigungsfähig sei. Nun wurde ein neues Zahlenwerk eingebracht; das Defizit hat sich gegenüber der ersten, abgelehnten Fassung halbiert.

Laut Kommunalaufsicht wurde der zunächst verabschiedete Haushalt nicht nur wegen des Defizits von über 630.000 Euro nicht genehmigt, sondern auch wegen der Ausweisung von weiteren Fehlbeträgen in der mittelfristigen Finanzplanung im Ergebnis- und im Finanzhaushalt bis zum Jahre 2024. Die Verwaltung wurde verpflichtet, einen neuen Etat zu erarbeiten und neu zu beraten. Wie Bürgermeister Herold Pfeifer dazu in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung sagte, sei allerdings die notwendige Bestätigung dieser "Ablehnungsverfügung" vom Regierungspräsidium Darmstadt immer noch nicht eingetroffen. Trotzdem, so Pfeifer, habe der Leiter der Finanzabteilung Harry Hack einen neuen Haushalt erarbeitet.

Finanzfachmann Hack stellte zunächst fest, dass trotz kompletter Überarbeitung der neue Haushaltsplan mit 356.000 Euro immer noch ein Defizit aufweise – wenn auch nur noch halb so hoch wie vorher. Dem stehe positiv gegenüber, dass der jetzt vorliegende Jahresabschluss für 2020 trotz Coronakrise einen Überschuss von 196.000 Euro aufweise, zudem habe die Stadt 1,2 Millionen Euro Rücklagen auf dem Girokonto. Diese dürften für die Deckung des neuen Defizits genutzt werden. Allerdings könne es sein, dass durch die geplanten Investitionen die Schulden von derzeit sechs Millionen Euro auf 15 Millionen Euro bis 2024 ansteigen. Dieser neue Haushalt wird in der nächsten Haupt- und Finanzausschusssitzung am 28. Juni beraten.

Update: Dienstag, 22. Juni 2021, 20.35 Uhr

Kommunal-Aufsicht genehmigt Haushalt nicht

Neckarsteinach. (iz) "Den können Sie in die Tonne stopfen!" So drastisch drückte es Harry Hack, Leiter der Finanzabteilung, aus – und er meinte damit den Haushalt der Vierburgenstadt für das aktuelle Jahr 2021. Der war am 1. März – gegen die Stimmen der FWG – von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet worden. Jetzt – drei Monate später – steht fest, dass dieser Haushalt von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt wird und eine sogenannte "Ablehnungsverfügung" zur Zeit beim Landrat zur Unterschrift vorliegt, die dann noch vom Regierungspräsidium Darmstadt bestätigt werden wird. So teilte es Bürgermeister Herold Pfeifer in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses den zum Teil geschockten Parlamentariern mit.

Als Gründe werden nicht nur das – auch Corona-bedingte – Defizit in Höhe von 631.119 Euro genannt, sondern vor allem die gesamte Finanzplanung bis zum Jahre 2024. Nach den vorliegenden Zahlen, so die Behörde, werden die zu erwartenden Verluste der kommenden Jahre die Rücklagen der Stadt erheblich übersteigen.

Tatsache sei, so Pfeifer weiter, dass Neckarsteinach einen komplett neuen Haushalt erarbeiten müsse, der von der Stadtverordnetenversammlung dann erneut zu beraten und zu beschließen sein werde. Die Einbringung dieses neuen Haushalts soll schon in der nächsten Stadtverordnetenversammlung am 14. Juni erfolgen. Dann soll er in der Sitzung des Haupt-und Finanzausschusses am 28. Juni beraten und in der letzten Stadtverordnetenversammlung vor der Sommerpause am 12. Juli verabschiedet werden.

Dieter Jooß (FWG) erinnerte daran, dass seine Fraktion schon damals im Frühjahr den Haushalt abgelehnt hatte, weil kein Sparwillen der Verwaltung zu erkennen gewesen sei. Für den neuen Haushalt verlangte er eine detaillierte Aufstellung der Sach- und Dienstleistungen sowie eine Reduzierung des Stellenplans von 25 auf 22 Stellen. Außerdem kritisierte er, dass trotz eines nicht genehmigten Haushalts die Verwaltung einige Maßnahmen begonnen habe. Der Leiter der Bauabteilung, Roland von Petersdorff-Hagendorn, verteidigte dies damit, dass diese Maßnahmen wie etwa die Vergrößerung des Hochbehälters in der Eichendorffstraße unbedingt gemacht werden müssten.