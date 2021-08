Von Agnieszka Dorn

Neckarsteinach-Grein/Michelbuch. Mit Sicherheitshelmen auf dem Kopf wurde gebunden und gehämmert, gesägt und befestigt. Eigentlich kann man es sich nicht vorstellen. Mitten im Wald der Stiftung Schönau zwischen Neckarsteinachs Ortsteilen Darsberg und Grein bei Michelbuch entsteht in luftiger Höhe ein etwa 130 Quadratmeter großes, gigantisches Baumhaus. In den kommenden Tagen soll es vollständig bewohnbar sein, dann ziehen dort die jungen "Bauherren- und -damen" ein – zumindest für ein paar Tage. Es ist Abenteuer pur.

Initiiert wurde das sogenannte "Baumhauscamp" vom Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) unter der Projektleitung von Göran Schmidt in Zusammenarbeit mit der Stiftung Schönau. Die Idee des bewohnbaren Baumhauses ist nicht neu, in den vergangenen Jahren wurde sie im Wald der Stiftung Schönau bereits einige Mal umgesetzt – die Baumhäuser werden aus Sicherheitsgründen nach zwei Jahren wieder abgebaut.

"Wir verfolgen mit dem Baumhauscamp einen erlebnispädagogischen und handlungsorientierten Ansatz mit allen Sinnen für Jugendliche", betont Projektleiter Göran Schmidt. Grundvoraussetzung seien Vertrauen, Sicherheit und Freiwilligkeit. Auch das gesellschaftliche Miteinander sei wichtig. Das Projekt ist überkonfessionell; wie man allerdings dem Vereinsnamen entnehmen kann, spielen christliche Werte und christlicher Glauben eine Rolle. Die Jugendlichen sollen sich im Laufe des Camps mit sich selbst und dem Glauben beschäftigen.

Insgesamt rund 60 Jugendliche und Erwachsene bis 30 Jahre, bestehend aus Vereins- und Campmitgliedern erleben gerade ein paar Tage Abenteuer in der Natur. Hand in Hand arbeiten sie am Bau des Baumhauses zusammen. Das Domizil entsteht auf – beziehungsweise zwischen – etwa 60 Meter hohen, gesunden Bäumen. Die Etagen werden mit speziellen Seilen an den Stämmen befestigt. "Es wird dafür kein Nagel an die gesunden Bäume geschlagen", erklärt Schmidt. Man schätze die Natur und beschädige keine Bäume. Genagelt wird trotzdem eifrig, aber eben nur am toten Materialholz, das mehrere Plattformen in etwa 16 Metern Höhe verbinden soll.

Die Baumstämme stammen aus dem Wald der Stiftung Schönau und wurden teilweise vom vergangenen, bereits abgebauten Baumhaus wiederverwertet. Wenn das Domizil fertig ist, soll es Platz zum Schlafen, Kochen und Zusammenleben bieten. Wie ein richtiges Haus eben, nur inmitten der Natur und hoch in den Bäumen.

Nach einer Sicherheitsbegutachtung geben CVJM-Experten die bereits gefertigten Abschnitte und letztendlich das komplette Baumhaus frei. Auf der Baustelle tragen alle Helm und sind je nach Aufgabe mit Seilen gesichert. Aus rund 200 Baumstämmen, zehn Kilometer Seil, 25 Kilogramm Nägeln und 200 Quadratmetern Brettern besteht das gigantische Baumhaus, wenn es dann fertig ist. Übernachtet wird übrigens während des Camps im Wald, zunächst in selbst mitgebrachten Zelten, später dann im Baumhaus. Möglichkeiten zum Duschen gibt es im nahen Forsthaus. Vor einigen Tagen musste die Gruppe aufgrund eines Unwetters sogar dorthin über Nacht "flüchten".