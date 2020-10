Neckarsteinach. (lesa) Wo einst Netze gespannt waren, herrscht nun gähnende Leere. Die Spielfelder sind überwuchert, das einstige Clubhaus verfällt langsam aber sicher. Das Sportgelände, das von der Tennisabteilung des Turnerbundes Neckarsteinach genutzt wurde, gibt ein bemitleidenswertes Bild ab – und das seit einer knappen Dekade. "Die Tennisplätze liegen nun seit circa zehn Jahren brach", teilt Roland von Petersdorff-Hagendorn, Leiter des Neckarsteinacher Bauamts, auf Nachfrage der RNZ mit. Der Grund: Der Abteilung des Sportvereins mangelte es an Nachwuchs; schlussendlich wurde die Anlage vom Verein aufgegeben.

Eigentümer des rund 2500 Quadratmeter großen Geländes waren zu diesem Zeitpunkt in Teilen die Stadt Neckarsteinach und der Kreis Bergstraße: Der Stadt gehörten 1625, weitere 900 Quadratmeter dem Landkreis.

Doch wieso wird ein Gelände mit einer Größe von rund 1500 Quadratmetern eine knappe Dekade sich selbst überlassen? "Es wurde versucht, Nachwuchs für die Anlage zu finden, aber leider vergeblich", so von Petersdorff-Hagendorn. Zumindest bis 2018: Denn Anfang des Jahres kaufte die Gebrüder Krieger KG, die in der Industriestraße bereits eine Niederlassung ihres Vertriebs für Natursteine unterhält, das gesamte Gelände auf. Das städtische Gelände wechselte dabei laut von Petersdorff-Hagendorn für 89.265 Euro den Besitzer. "Der Landkreis verkaufte seinen Teil zum gleichen Quadratmeterpreis", so der Bauamtsleiter weiter.

Und was bedeutet das für die Plätze? Sie werden zurückgebaut und machen Platz für eine Ausstellungsfläche der Krieger’schen Natursteine. "Es ist ein Lager mit Hochregalen, Verkaufsgebäude und Sozialräumen geplant", weiß von Petersdorff-Hagendorn. Die Kosten für den Rückbau der Sandplätze und des kleinen Clubhauses trägt laut dem Bauamtsleiter ebenfalls die Gebrüder Krieger KG – zum Glück des bisherigen Pächters. "Der Turnerbund war froh, dass er das Grundstück in seiner jetzigen Form zurückgeben konnte, da so ein Rückbau sehr teuer ist."

Informationen des Bauamts zufolge soll es im kommenden Jahr so weit sein: Dann beginnen die Bauarbeiten. Und noch eine weitere Veränderung in der unmittelbaren Nachbarschaft rückt dann einen Schritt näher. Wie von Petersdorff-Hagendorn mitteilte, werden 2021 auch die Planungen und Ausschreibungen für den Neubau der Vierburgenhalle in Angriff genommen. Diese beinhalten mittelfristig auch eine eigene Zufahrt von der Bundesstraße B 45, die nach derzeitigem Planungsstand jeweils zur Hälfte auf dem Gelände der Vierburgenhalle und dem Grundstück der Firma Krieger verläuft. Für Bürgermeister Herold Pfeifer ist die Sache klar: "Die Umwandlung in eine Verkaufsfläche ist eine Aufwertung von Neckarsteinach."

Für die Tennisspieler in der Vierburgenstadt bleibt damit auch künftig alles wie in der letzten Dekade: Wer dem Sport mit dem gelben Filzball frönen möchte, muss auf die Sportanlagen in den Nachbarorten ausweichen.