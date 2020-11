Neckarsteinach. (iz) Unter Corona-Bedingungen fand die jüngste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im großen Saal des Bürgerhauses "Zum Schwanen" statt. Nicht nur große Abstände zwischen den Mitgliedern und weit geöffnete Fenster prägten die Atmosphäre, in Abstimmung mit allen Beteiligten erschienen die Fraktionen auch nur in halber Stärke, sodass von eigentlich 19 gewählten Stadtverordneten nur elf anwesend waren.

Auf der Tagesordnung standen Anträge von CDU, FWG und SPD. Die neue Fraktionssprecherin der CDU, Denise Grau, verlas den Antrag, mit dem die CDU auf die Notwendigkeit von "mehr Fahrradständern in der Kernstadt" hinwies. Sie schilderte den großen Anstieg des Fahrradtourismus in der Vierburgenstadt, der in diesem Jahr "einen regelrechten Boom erlebt" habe, für den es aber nicht genug Abstellplätze gebe. Im Sommer sei es sogar durch wild abgestellte Fahrräder zu kleineren Verkehrsbehinderungen gekommen. Die anderen Fraktionen begrüßten den Antrag, mehr Abstellplätze einzurichten. Bürgermeister Pfeifer bat um Vorschläge, wo geeignete Flächen zur Verfügung stünden.

Von der FWG kam der Antrag, mehr Behindertenparkplätze einzurichten. Zur Zeit ist nur ein solcher Parkplatz in der Innenstadt ausgewiesen. Nikolas Bock-Lennartz schlug vor, am Bahnhof einen Platz für Behinderte zu reservieren. Auch dieser Antrag wurde einstimmig angenommen, genauso wie der Antrag des SPD, den zur Zeit noch vorhandenen Skater- und Basketballplatz am Sportplatz an das Gelände um den Schiffermast am Neckar zu verlegen. Marcus Augsburger wies darauf hin, dass der bisherige Standort der Anlage für das Gelände des neuen Kindergartens gebraucht werde. Da dies die einzige öffentlich zugängliche Freizeitanlage für Jugendliche sei, sollte noch vor Beginn des Kitabaus die Ersatzanlage fertiggestellt werden. Die Kosten dafür sollen in den Haushaltsplan für 2021 eingestellt und die Jugendlichen in die Planungen miteinbezogen werden.

Nach längeren Beratungen in mehreren Ausschüssen wurde dem bereits Ende November 2019 von den Grünen gestellte Antrag auf Erhebung einer Vergnügungssteuer jetzt zugestimmt. Die Satzung tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft.

Der schon vom Haupt- und Finanzausschuss gefasste Beschluss, die Kita-Gebühren für die vergangenen Monate April bis Juli nicht zu erheben, weil wegen Corona keine Betreuung stattfinden konnte, wurde von der Stadtverordnetenversammlung bestätigt.