Neckarsteinach. (lew) Manchmal fällt etwas erst dann so richtig auf, wenn es nicht mehr da ist. So auch in Neckarsteinach, wo unlängst an der Neckargemünder Straße - kurz vor der Hinterburg - eine ganze Reihe Bäume gefällt wurde. Weithin ist die gerodete Fläche sichtbar, wo zuvor zum Teil recht altes Holz beheimatet war. Und auch ein Grund für die Maßnahme ist schnell gefunden: Laut Bürgermeister Herold Pfeifer handelt es sich um eine Maßnahme der Deutschen Bahn mit dem Ziel der Verkehrssicherung. Besagter Hang sei teuflisch steil und gefährlich, die Abholzung demnach eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme. Denn schließlich verläuft die S-Bahn-Linie ins romantische Neckartal direkt unterhalb dieses Hanges. Die notwendigen Baumfällarbeiten führte Pfeifer zufolge eine Firma im Auftrag der Deutschen Bahn aus.