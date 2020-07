Neckarsteinach. (cm) Wer am späten Montagnachmittag entlang der Steinach unterwegs war, dem bot sich ein schreckliches Bild: Zahlreiche Forellen trieben leblos im Wasser des Neckar-Zuflusses. "Ein schlimmes Ereignis – irgendwie unwirklich", fand auch Bürgermeister Herold Pfeifer. "Es war furchtbar zu sehen, wie schillernden Forellen auf dem Rücken im Wasser trieben – sie sind überall herumgeschwommen." Pfeifer berichtet von einer "grauen, schäumenden und übelriechenden Brühe". Die Ursache für das rätselhafte Fischsterben ist noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

Es war am Montag gegen 15 Uhr, als die Nachricht der sterbenden Fische Bürgermeister Pfeifer erreichte. Die für das hessische Neckarsteinach zuständige Wald-Michelbacher Polizei wurde eingeschaltet. Deren Revier ist aber das Land – und nicht das Wasser. Deshalb rückte die Wasserschutzpolizei aus Heidelberg an, die aber eigentlich nur für den Neckar zuständig ist – und nicht für den hessischen Zufluss. Dennoch leistetet diese laut Pfeifer "unbürokratisch" Unterstützung, entnahm eine Wasserprobe und barg eine tote Forelle.

Katrin Pepping, Sprecherin des für das Wald-Michelbacher Revier zuständigen Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt, teilte mit, dass die toten Forellen zunächst im Bereich des Bachwegs aufgefallen waren. Wie viele Fische genau dort trieben, sei nicht bekannt.

Die Polizisten suchten den Fluss in diesem Bereich ab, um die Ursache für die Verunreinigung zu finden – allerdings ohne Erfolg, wie Pepping erklärte. "Die Ermittlungen laufen noch", so die Sprecherin. Derzeit gehe man aber davon aus, dass keine Gefahr für die Fische im Neckar bestehe.

Bürgermeister Pfeifer sagte, dass die Verunreinigung bereits an der Kläranlage an der Gemarkungsgrenze zum badischen Schönau bestand. Die Polizei teilte mit, dass sie zudem "in engem Kontakt" mit der Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt des hessischen Landkreises Bergstraße in Heppenheim stehe.

Kurios: Unbekannt ist wegen der Landesgrenze noch, ob die baden-württembergische oder die hessische Wasserschutzpolizei zuständig ist. Ein Sprecher des für baden-württembergische Gewässer zuständigen Polizeipräsidiums in Göppingen verwies gestern auf das Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium in Mainz-Kastell. Dessen Sprecherin sah jedoch eine "komplizierte Sache" und erklärte: "Wir müssen zunächst intern die Zuständigkeiten klären."