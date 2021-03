Neckarsteinach. (lesa) Bei den Plakaten, die an den vergangenen Wochenenden in der Friedrich-Ebert-Straße nahe des Friedhofs entfernt und beschädigt wurden, handelt es sich ausnahmslos um Plakate der CDU. Das teilte Polizeisprecher Bernd Hochstädter auf Nachfrage der RNZ mit. "Sie wurden zerrissen und abgerissen", beschreibt der Sprecher. Am Wochenende vom 27. Februar seien insgesamt 13 Plakate betroffen gewesen, in der Nacht zum vergangenen Freitag noch einmal acht der Werbemittel für die Kommunalwahl am Sonntag. "Weitere Fälle sind nicht bekannt", so der Sprecher. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

"Das ist sehr ärgerlich", empört sich Gabriele Rauxloh, Erste Vorsitzende der örtlichen CDU. "Es ist das Recht des Bürgers zu wählen und das Recht der Parteien, für ihre Kandidaten zu werben. Es kann nicht sein, dass jemand das einfach abreißt." Die zerstörten Plakate, unter denen neben den Neckarsteinacher Kandidaten für die Kommunalwahl auch eines mit Landrat Christian Engelhardt ist, habe man teils ersetzt. Der Vorrat sei jedoch begrenzt. Eine Zerstörung in diesem Ausmaß habe sie ebenfalls noch nicht erlebt. "Vor einigen Jahren wurden einmal Gesichter auf Plakaten bemalt oder ein Schaukasten besprüht", erinnert sie sich. Die jüngsten Vorkommnisse könne sie sich aber nicht erklären.

Den entstandenen Sachschaden beziffert Rauxloh auf 300 Euro – was sie umso mehr ärgert, weil diese Summe vornehmlich durch Spenden und die Arbeit Ehrenamtlicher zustande kam. "Das sind unsere Gelder, für die wir arbeiten. Die kriegen wir von niemandem", betont sie.