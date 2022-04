Von Sabrina Lehr

Neckarsteinach-Neckarhausen. Jeden Tag mit unverstelltem Blick auf den sanft dahinfließenden Neckar aufwachen, die Hügel des Odenwalds im Rücken: Diese Möglichkeit haben wohl nur wenige glückliche Hausbesitzer und Mieter im Neckartal – und solche, die einfach gleich auf ein Haus verzichten: 145 Parzellen gibt es nämlich auf dem Campingplatz "Hessisches Neckartal" im Neckarsteinacher Stadtteil Neckarhausen. Kleine Zelte sucht man hier allerdings vergeblich: Hier leben ausschließlich Dauercamper – und das teils das gesamte Jahr über, wie die RNZ von Campingplatz-Betreiber Bernd Dörsam erfuhr.

Bedenkt man, dass Neckarhausen lediglich rund 230 Einwohner hat, könnte der Campingplatz am Neckarufer glatt ein eigener kleiner Ortsteil der Vierburgenstadt sein. Aber zumindest im juristischen Sinne ist dem nicht so: "Der feste Wohnsitz der Bewohner ist nicht hier", sagt Dörsam, der den Campingplatz im Jahr 1998 von seinen Eltern übernahm. Seine Gäste hätten mindestens eine kleine Wohnung, in der sie offiziell gemeldet seien. Das nämlich sei auf dem Dauercampingplatz nicht möglich. "Die Nachfrage ist aber riesig, dauerhaft da zu sein, weil die Mieten so hoch sind", so der Campingplatzbetreiber.

Platz-Betreiber Bernd Dörsam. Foto: Alex

Vielleicht auch, weil die Abstriche gegenüber einer normalen Wohnung beim Dauercampen in Neckarsteinach gar nicht so groß sind. Die von Dörsam für 1000 Euro pro Jahr vermietete Grundfläche ist 100 Quadratmeter groß. Darauf stellen die Dauercamper den selbst mitgebrachten Wohnwagen oder das Wohnmobil, zusätzlich das Auto. Am Platz gibt es einen Stromanschluss, der zweimal im Jahr abgelesen wird, außerdem Frischwasser sowie drei Toilettenanlagen, die über den gesamten Campingplatz verteilt sind. Zusätzlich können die Camper Pavillons, Sitzecken oder ähnliches auf ihrer Parzelle aufstellen – sogar das Anlegen von Gärten oder Beeten ist in gewissem Rahmen erlaubt. Weil bei alldem aber 100 Quadratmeter schnell gefüllt sind, hätten die meisten Bewohner eine größere Fläche gemietet, so Dörsam.

Und wer sind diese Menschen, die ihre Wochenenden, ihren Sommer oder eben das gesamte Jahr auf einem Campingplatz verbringen? "Wir haben ein voll gemischtes Publikum. Alt und Jung, Familien mit Hund, Ehepaare, alles", zählt Dörsam auf. Einige seien seit 50 Jahren Gäste auf dem Platz und mit Dörsam bekannt, seit dieser selbst ein kleiner Junge war und seine Eltern den Platz betrieben. Viele Gäste kämen aus Mannheim oder Ludwigshafen, wo sie in kleineren Wohnungen ohne Garten oder Balkon lebten. Auch aus Neckarsteinach selbst kämen einige wenige, andere auch von weiter weg.

"Viele angeln, genießen die Natur oder arbeiten im Homeoffice auf dem Platz", so Dörsam. Damit das Zusammenleben der Camperstadt funktioniert, achtet der Betreiber auf die Einteilung. "Wir gucken immer, dass die Zusammensetzung ringsum passt", erklärt er. "Man kann ganz Junge nicht zu Rentnern setzen, die Mittagsschlaf machen wollen." Denn auch wenn das Campen auf dem Areal viele Parallelen zum normalen Wohnen hat: Grillen am Lagerfeuer und gemeinsames Feiern gehören auch auf dem Dauercampingplatz dazu ...