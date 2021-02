Der erste Streich: Zunächst war der Bagger in der Greiner Straße zugange. Foto: Alex

Neckarsteinach-Darsberg. (luw) "Wer es nicht unbedingt muss, sollte an diesem Wochenende bitte nicht durch Darsberg fahren", sagte am Freitagabend Bauhofleiter Thomas Merz gegenüber der RNZ. Der Grund: Innerhalb von 24 Stunden sind im Ortsteil Darsberg gleich zwei Wasserrohrbrüche aufgetreten. Diese sind inzwischen repariert, die Wasserversorgung ist wiederhergestellt. Doch sowohl die Greiner Straße als auch die Straße "Am Rösenbrunnen" bleiben übers Wochenende gesperrt.

Wie Bürgermeister Herold Pfeifer bereits am Freitagmittag informierte, waren zunächst von Donnerstag auf Freitag rund zehn Haushalte wegen eines Rohrbruchs in der Greiner Straße von der Wasserversorgung abgeschnitten. Aufgefallen sei dies durch einen Wasserverlust.

Die mit einer Straßensperrung verbundenen Reparaturarbeiten waren gerade abgeschlossen, als dann der Asphalt der Straße "Am Rösenbrunnen" geöffnet werden musste. "Der neue Rohrbruch ist auf der Umleitungsstrecke, die wegen des alten eingerichtet wurde", so der Rathauschef.

Nun seien vorerst beide Straßen dicht, berichtete Merz am Abend. Die Asphaltdecke an den zwei betreffenden Stellen habe nicht kurzfristig geschlossen werden können, sodass hier eine Durchfahrt am Wochenende unmöglich sei.

Übrigens: Eigentlich hätte der Bauhof am Freitag den Neckarlauer infolge des jüngsten Hochwassers gesäubert. Dies wurde wegen des kurzfristigen Einsatzes an den Rohrbrüchen aber verschoben.