Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Der Schock über das Feuer im evangelischen Kindergarten beherrschte auch teilweise die Stadtverordnetenversammlung in dieser Woche. Im Dezember war die Betreuungsstätte bis auf die Grundmauern niedergebrannt. So waren unter den zahlreichen Zuhörern auch der evangelische Pfarrer Norbert Feick und der Geschäftsführer des Dekanats Odenwald, Marco Lautenschläger, sowie die Leiterin des evangelischen Kindergartens, Iris Lenz.

Der Leiter des städtischen Bauamtes, Roland von Petersdorff-Hagendorn, berichtete über den aktuellen Stand der Kinderbetreuung und über das von der Verwaltung beabsichtigte weitere Vorgehen. Demnach sind nach den Weihnachtsferien die 57 Kinder der Einrichtung auf zwei Standorte verteilt worden: Die Älteren werden im städtischen Kindergarten in Darsberg mitbetreut, die Jüngeren in Langenthal; für beide Orte ist inzwischen ein Shuttle-Dienst eingerichtet.

Voraussichtlich in vier Monaten sollen für eine Übergangszeit von bis zu zwei Jahren Container zur Verfügung stehen. In diesen können statt der bisherigen drei dann vier Gruppen betreut werden. Das ist insofern sinnvoll, da beide Kindergärten in Neckarsteinach Wartelisten haben. Die Kosten für die vierte Gruppe muss die Stadt übernehmen, während die Kosten für den Auf- und Abbau der anderen Container zunächst für ein Jahr die Brandversicherung trägt. Als Standort für die Container wurde in Zusammenarbeit mit der Kirche und mit Zustimmung der Spielvereinigung ein Teil von deren Trainingsplatz im Schönauer Tal ausgesucht.

Im Dezember brannte der evangelische Kindergarten ab. Für einen Neubau der Betreuungseinrichtung kommt neben dem alten Standort auch die Skateanlage infrage. Foto: Alex

Das weitere Vorgehen und der Bau eines ganz neuen Kindergartens werden auch von der Brandversicherung mitbestimmt. Diese stellt nämlich die Bedingung, dass innerhalb von drei Jahren ein Ersatzgebäude für den verbrannten Kindergarten stehen muss. Ansonsten verfällt ein Teil der Entschädigungssumme. Deshalb muss die Stadt jetzt schnell über den Standort und den Bau eines neuen Gebäudes entscheiden.

Wegen der zu erwartenden Neubürger mit Kindern hält es die Verwaltung für sinnvoll, einen Neubau gleich für sechs Gruppen zu planen, aber zunächst nur für vier Gruppen zu bauen. Dafür wäre der bisherige Standort im Rosenweg durchaus geeignet - wenn man die benachbarten Grundstücke dazu erwerben könnte. Allerdings müssten an dieser Stelle dann auch eine Teil-Tiefgarage und zwei Kindergartengeschosse eingeplant werden.

Als zweiter Standort käme der Skaterplatz im Schönauer Tal in Frage. Hier wäre jedoch die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich, was Zeit und Geld kostet. Auf Vorschlag der Verwaltung soll es eine Gegenüberstellung beider Standorte mit jeweiliger Kostenschätzung geben. Die genauen Kosten und viele weitere Fragen sind noch zu klären.

Um aber keine Zeit zu verlieren, bat die Verwaltung die Stadtverordnetenversammlung, zunächst dem Standort für die Container am Trainingsplatz und der Aufstellung eines Bebauungsplans für den Skaterplatz zuzustimmen, auch wenn sich dieses Verfahren später als überflüssig herausstellen sollte. Nach kurzer Diskussion und einigen Nachfragen wurde dies einstimmig beschlossen.