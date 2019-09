Neckarsteinach. (cm) Ein 55-jähriger Neckarsteinacher ist am Freitag gegen 16 Uhr im Bereich des Burgenaufgangs in der Kirchenstraße mit dem Fahrrad einen zehn Meter tiefen Hang abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Wie ein Sprecher der Polizei auf RNZ-Anfrage weiter sagte, war der Mann ohne festen Wohnsitz dabei deutlich alkoholisiert. Der 55-Jährige lebe seit einigen Wochen mit seinen Habseligkeiten in einer Schutzhütte an der Hinterburg, so der Sprecher.

Zur Rettung des Mannes wurden die Feuerwehr und das Rote Kreuz gerufen. Die Feuerwehr teilte mit, dass nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst eine schonende Rettung mit einem sogenannten Absturzsicherungsset und einer Schleifkorbtrage gewählt wurde.

Nach der Rettung durch die Feuerwehr wurde der Patient dem Rettungsdienst übergeben. Anschließend wurde noch das Fahrrad geborgen und der Polizei übergeben.

Der Einsatz für die 22 Feuerwehrleute war nach rund anderthalb Stunden beendet. Wie schwer die Verletzungen des Mannes sind, ist unklar.