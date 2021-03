Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Mit den Stimmen von SPD, CDU und einer Stadtverordneten der Grünen ist der Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet worden. Die Fraktion der FWG und eine andere grüne Stadtverordnete stimmten dagegen. Der Haushaltsplan war im Dezember 2020 von Bürgermeister Herold Pfeifer eingebracht worden. Damals betrug der Fehlbetrag noch knapp 405.000 Euro. Zu der Erhöhung um rund 230.000 Euro haben nach zwei Video-Beratungen unter anderem folgende Änderungen beigetragen: Im Bauamt und im Bauhof müssen zusätzliche Stellen ausgewiesen werden; bei der Kita "Schatzinsel" wird wegen der langen Warteliste zusätzlich eine fünfte Gruppe eingeplant, wofür weitere Container gemietet werden müssen.

Der neuzubauende Kindergarten „Schatzinsel“, der aktuell in Containern untergebracht ist. Foto: Alex

Den zusätzlichen Stellenbedarf im Bauamt begründet die Verwaltung damit, dass in diesem Jahr zahlreiche große Investitionen und Bauvorhaben geplant seien: etwa der Bau des neuen evangelischen Kindergartens, die Planung der neuen Vierburgenhalle und die Neubebauung des früheren F&D-Fabrik-Geländes. Zudem geht es an den vierten Abschnitt der Abwasserdruckleitung, die gesplittete Abwassergebühr wird neu berechnet, neue Quellen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung sollen erschlossen werden und einiges mehr steht auf der Agenda.

> Nicolas Lennartz-Bock (FWG) begründete die Ablehnung des Haushalts damit, dass bei der Verwaltung praktisch kein Sparwillen zu erkennen gewesen sei. Er wies auf das hohe Defizit von fast 620.000 Euro und auf den am Jahresende zu erwartenden Schuldenstand von mehr als zehn Millionen Euro hin. Er kritisierte die jedes Jahr steigenden Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen auf inzwischen 2,6 Millionen Euro. Der Antrag der FWG, hier eine pauschale Kürzung von fünf Prozent vorzunehmen, wurde abgelehnt; ebenso der Antrag auf Verzicht des neuen Einsatzleitwagens für die Feuerwehr. Lennartz-Bock wies darauf hin, dass Corona-bedingt die Gewerbesteuereinnahmen weiterhin niedrig ausfallen würden. Deshalb erwarte er einen gewissen Sparwillen bei der Verwaltung. Stattdessen werde immer mehr Geld ausgegeben. Für seine Fraktion sei es auch wichtig, in absehbarer Zeit eine Aussicht auf die Senkung der hohen Grundsteuer B zu haben.

> Ergebnishaushalt Erträge: 10.683.136 Euro > Ergebnishaushalt Aufwendungen: 11.342.255 Euro > Defizit: 631.119 Euro > Investitionen: 5.193.100 Euro > Kreditaufnahme: 2.977.100 Euro

> Denise Grau (CDU) lobte den großen Einsatz der Feuerwehren und sprach sich für einen Anbau an das Feuerwehrhaus in Neckarhausen aus. Der Bedarfsentwicklungsplan müsse schnellstmöglich fortgeschrieben werden. Bei den Tageseinrichtungen für Kinder wies sie auf die großen Schwierigkeiten hin, welche die Corona-Pandemie ausgelöst hatte: zuerst Betreuungsverbot, dann Notbetreuung, teilweise Wiederöffnung, dann wieder Notbetreuung. Die CDU sei froh, dass die Verwaltung hier eine Lösung gefunden habe. Mit Spannung sehe sie dem Neubau des evangelischen Kindergartens entgegen. Für die Erneuerung der Druckleitung von Grein zum Kreuzschlag hätte sie sich aber eine billigere Lösung, nämlich eine Leitung nach Schönau, gewünscht. Positiv sieht die CDU die Einstellung des zweiten Ordnungsbeamten und hofft dadurch wieder das gewünschte Niveau der Verkehrsüberwachung zu erreichen. Erfreulich sei auch das Engagement von Investoren, die attraktiven Wohnraum schaffen.

> Marcus Augsburger (SPD) betonte, dass das oberste Gebot seiner Partei sei, die Kommune trotz der Mindereinnahmen durch die Pandemie handlungsfähig zu halten. Das vorhandene Defizit könne durch den Verkaufserlös des Grundstücks im Schönauer Tal ausgeglichen werden. Durch die geplanten Investitionen in Höhe von mehr als fünf Millionen Euro werde die örtliche Wirtschaft nachhaltig gestützt. Wie wichtig eine gute Kinderbetreuung sei, zeigten die hohen Anmeldezahlen, sodass für den Neubau der Kita bereits sieben Gruppen geplant seien. Allerdings könne der momentane städtische Anteil an der Unterhaltung mit fast 900.000 Euro bald nicht mehr bewältigt werden. Er begrüßte, dass jetzt endlich auch professionelle Pflegeeinrichtungen für Senioren in Neckarsteinach entstehen. Doch diese Maßnahme erfordere auch die Sanierung des Abwasserkanals in der Friedrich-Ebert-Straße. Augsburger setzte sich ebenfalls für die Förderung ehrenamtlichen Engagements der Bürger ein. Die Arbeit der Vereine und der Feuerwehr könnte gar nicht hoch genug gewürdigt werden, meinte er. Ebenso will die SPD auch den Ausbau des Radwegenetzes unterstützen.

> Silke Jooß (Grüne) kritisierte ebenfalls die Ausgabenpolitik der Verwaltung, zum Beispiel das zweite Fahrzeug für den Ordnungsdienst mit einer Blitzeranlage für 160.000 Euro; sie habe den Eindruck, dass grundsätzlich zu hohe Beträge für einzelne Maßnahmen eingesetzt und viele Gelder für andere Zwecke als vorgesehen verwendet würden. Beim Neubau des neuen Kindergartens vermisst sie eine frühzeitige Einbindung der Stadtverordneten in die Planung. Ihr Antrag, deshalb verschiedene Posten mit Sperrvermerken zu versehen, fand aber keine Mehrheit.

> Patricia Schüssler (Grüne) kritisierte große Teile des Haushaltsplans, stimmte dann aber dem Plan zu. Denn sie wollte die Stadt handlungsfähig halten.

Die Haushaltsreden der Fraktionen wurden, um die Sitzung möglichst kurz zu halten, nicht während der Sitzung vorgetragen, sondern der Presse zur Verfügung gestellt. Es war die letzte Stadtverordnetenversammlung der 18. Legislaturperiode. Bei der Kommunalwahl am 14. März werden die Karten neu gemischt: Dann entsteht ein neues Parlament.