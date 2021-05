Neckarsteinach. (iz) Der am 1. März von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedete Haushaltsplan 2021 ist von der Kommunalaufsicht des hessischen Kreises Bergstraße noch nicht genehmigt worden. Das bedeutet, dass die Stadt neu geplante Maßnahmen nicht beginnen darf. Diese schlechte Nachricht teilte Bürgermeister Herold Pfeifer zu Beginn der jüngsten Sitzung des Parlaments den Stadtverordneten mit.

Pfeifer berichtete weiter, dass bereits am 30. März die Kommunalaufsicht mitgeteilt habe, dass der Haushaltplan der Stadt Neckarsteinach große Probleme bereite. Daran änderte sich auch nichts, nachdem die Stadt weitere angeforderte Unterlagen an das Amt geschickt hatte. Im Gegenteil: Am 19. Mai erhielt die Stadt die Nachricht, dass auch das Regierungspräsidium Darmstadt den Neckarsteinacher Haushalt "äußerst kritisch" sehe und die Kommunalaufsicht keine Möglichkeit habe, den Haushalt zu genehmigen.

Am 22. April schließlich habe die Kommunalaufsicht dringend dazu geraten, mit dem "Kommunalen Beratungszentrum Hessen - Partner der Bürger" ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. Von der städtischen Finanzabteilung sei dann noch der beanstandete Finanzstatusbericht überarbeitet worden, aber auch diese neue Fassung konnte die Kommunalaufsicht nicht als ausreichend anerkennen. Deshalb soll jetzt am 27. Mai ein Online-Beratungsgespräch stattfinden, und zwar zwischen 17 und 18.30 Uhr, zu dem Stadtverordnetenvorsteherin Eva Schückler alle Stadtverordneten und alle Magistratsmitglieder einlud.

Wie Bürgermeister Pfeifer gegenüber der RNZ erklärte, sind ihm trotz vieler Gespräche und E-Mails mit der Kommunalaufsicht die Gründe nicht klar geworden, warum das Amt den Neckarsteinacher Haushalt nicht genehmigen will. Das Zahlenwerk war mit Stimmen von SPD, CDU und einer grünen Stadtverordneten verabschiedet worden. Die FWG und eine andere grüne Stadtverordnete stimmten dagegen. Der Ergebnishaushalt wies ein Defizit von 631.119 Euro aus. Geplant waren Investitionen von 5,2 Millionen Euro bei einer Kreditaufnahme von fast drei Millionen Euro. Vor den Haushaltsberatungen hatte das Defizit noch 404.708 Euro betragen.