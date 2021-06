Neckarsteinach. (iz) Die Stadtverordnetenversammlung brachte bei ihrer zurückliegenden Zusammenkunft zahlreiche Beschlüsse auf den Weg.

> Wasserversorgung: Die Stadtverordnetenversammlung beschloss die Vergrößerung des Hochbehälters für die Tiefzone in der Eichendorffstraße von bisher 600 Kubikmeter auf künftig 1200 Kubikmeter mit zu erwartenden Kosten in Höhe von circa 1,9, Millionen Euro. Mit der Generalplanung in einer Größenordnung von 274.000 Euro wurde das Ingenieurbüro Schulz GmbH aus Hirschberg beauftragt. Wegen der Dringlichkeit wird der Auftrag sofort vergeben.

> Kindergarten: Die Bürgervertretung stimmte zu, dass die Stadt beim Neubau des abgebrannten evangelischen Kindergartens in den Vertrag zwischen der evangelischen Kirchengemeinde und dem Architekturbüro Hofmeister und Gerster aus Heidelberg einsteigt. Die Stadt übernimmt als künftige Bauherrin den bereits bestehenden Vertrag zu den von der Kirchengemeinde ausgehandelten Konditionen. Von dem zu erwartendem Gesamthonorar in Höhe von 467.000 Euro werden in diesem Jahr zunächst 150.000 Euro fällig.

> Vierburgenhalle: Beim Koordinierungsgespräch für den Neubau der Vierburgenhalle wurde auch die Möglichkeit besprochen, Fördermittel aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur" zu erhalten. Das teilte Bürgermeister Herold Pfeifer mit. Der Kreis Bergstraße, der Eigentümer der Halle ist, will Anfang des Jahres 2022 mit den Planungen beginnen. Die Bundesmittel stehen nur bis 2024 zur Verfügung.

> Schwanenparkplatz: Die Sanierung der denkmalgeschützten Sandsteinmauer am Schwanenparkplatz ist laut Bürgermeister abgeschlossen. Wegen der umfangreichen Arbeiten verdoppelten sich die Kosten von geschätzten 25.000 Euro auf tatsächliche 50.000 Euro.

> Friedhof: Beschlossen wurde eine neue Friedhofsordnung. Sie ermöglicht nun auch die Betreuung von Grabflächen durch professionelle Gärtner.