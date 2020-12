Neckarsteinach. (iz) Alle fünf Jahre wird in Hessens Städten eine neue Stadtverordnetenversammlung gewählt. Am 14. März 2021, dem Tag der hessischen Kommunalwahl, ist es wieder so weit. Auch im Stadtparlament der Vierburgenstadt gilt es dann wieder 19 Sitze zu vergeben. Bisher besetzen dort die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG) sechs, die SPD ebenfalls sechs, die CDU fünf und die Grünen zwei Sitze. Aus diesen vier Parteien kommen auch diesmal wieder die Kandidaten.

Bis zum 4. Januar müssen diese ihre Kandidatenlisten offiziell im Rathaus einreichen. Die entsprechenden Versammlungen für die Aufstellung haben aber schon stattgefunden, sodass bereits klar ist, wer sich im März zur Wahl stellt. Die RNZ fasst die Kandidaten für die kommende Kommunalwahl geordnet nach ihrer Parteizugehörigkeit zusammen:

> FWG: Eva Schückler, 60 Jahre, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer; Maximilian Vollmer, 41, Controller; Nicolas Lennartz-Bock, 47, Finanzbuchhalter; Andreas Brückner, 61, Bauingenieur; Olivia Weber, 57, Bankkauffrau; Dieter Jooß, 70, Architekt; Frank Bayer, 49, Key Accounter; Steffen Hahn, 45, Geschäftsführer; Wolfgang Spranz, 69, Gymnasiallehrer i.R.; Elisabeth Hinz, 81, Journalistin; Mario Reichherzer; Andreas Knoth, 46, Gastronom; Yvonne Wüst, 41, Pädagogische Assistentin; Dr. Kerstin Zyber-Bayer, 50, Journalistin.

> SPD: Ralf Kern, 61 Jahre, Finanzwirt; Marcus Augsburger, 50, Architekt; Wolfgang Sponer, 73, Diplom-Ingenieur im Ruhestand; Marlene Pfeifer, 26, Büroleiterin; Ute Kohl, 59, Einzelhandelskauffrau; Lutz Spitzner, 40, Verwaltungsangestellter; Sabine Wegehingel, 56, Medizinisch-technische Assistentin; Thorsten Tschöp, 56, Informatiker; Matthias Messmer, 52, Lehrer; Jörg Schmidt, 36, Bürokaufmann; Daniel Oellingrath, 37, Ingenieur; Ursula Jäger, 59, Erzieherin; Thillay Paramsothy, 59, Dolmetscher; Joachim Engel, 69, Lehrer in Rente; Peter Teynor, 66, Beamter im Ruhestand; Dr. Oliver Hill, 54, Biologe.

> CDU: Denise Grau, 28 Jahre, Masterandin; Hans Schadenfroh, 76, Rentner; Alexander Götz, 33, Binnenschiffer und Gastronom; Alexander Grau, 28, Arzt; Judith Greulich, Bürokauffrau; Christoph Feuerstein, 56, Künstler; Gabriele Rauxloh, 74, Rentnerin.

> Grüne: Silke Jooß, 49 Jahre, Geografin; Martin Petter, 56, Einzelhandelskaufmann; Angelika Faber, 65, Masseurin; Erwin Binder, 72, Ingenieur im Ruhestand; Jens Lachmann, 50, Ingenieur; Ulrike Stange-Naujokat, 57, Pädagogin.