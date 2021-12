Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Nur wenige Monate nach der Genehmigung des diesjährigen Haushalts hat Bürgermeister Herold Pfeifer in der Stadtverordnetenversammlung den Haushaltsplan für das Jahr 2022 eingebracht. Dieser schließt bei den Erträgen mit 10,9 Millionen Euro und bei den Aufwendungen mit 11,371 Millionen Euro ab – also mit einem Defizit von über 337.000 Euro. Letzteres kann aber mit Überschüssen vergangener Jahre ausgeglichen werden.

Bei einer bereits erfolgten Vorprüfung durch die Kommunalaufsicht wurde signalisiert, dass dieser Haushaltsplan genehmigungsfähig ist. Damit wird sich wohl das Drama aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr 2021 nicht wiederholen. Jener Etat wurde bekanntlich dreimal abgelehnt und erst im vergangenen September von der Kommunalaufsicht genehmigt. Der neue Haushaltsplan muss aber im neuen Jahr noch im Ausschuss beraten und dann von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden.

Auf die "unendliche Geschichte" mit dem lange nicht genehmigten Haushalt ging auch Pfeifer in seiner Haushaltsrede ein. Er wies darauf hin, dass dadurch wichtige Investitionsmaßnahmen nicht begonnen werden konnten, die jetzt in den neuen Haushaltsplan verschoben wurden. Erschwerend kam die Corona-Pandemie hinzu, die zu Ausfällen bei den Gewerbesteuern führte und vom Land durch eine einmalige Kompensationszahlung gemildert wurde. Auch bei den ausgefallenen Elternbeiträgen für die Kindertagesstätten, die pandemiebedingt geschlossen werden mussten, habe das Land Hessen anteilige Kosten übernommen.

Die provisorische Container-Anlage. Foto: Alex

Pfeifer ging dann auf die Investitionen ein, die für die kommenden Jahre bis 2025, den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, vorgesehen sind. Wichtigstes Vorhaben ist der Neubau des abgebrannten Kindergartens an der Schönauer Straße. Nach ersten Kostenschätzungen wird er als sechsgruppige Einrichtung circa 5,9 Millionen Euro kosten. Dafür kann die Stadt mit drei Millionen Euro Zuschüssen rechnen: 2,5 Millionen Euro aus der Versicherungssumme hat die evangelische Kirchengemeinde bereits vertraglich zugesichert, 500.000 Euro können als Zuschuss vom Bund und Land erwartet werden. Dann sind noch 2,9 Millionen Euro von der Stadt zu zahlen. Nach dem immer wieder verschobenen Beginn des Neubaus der Vierburgenhalle, für die die Stadt knapp 50 Prozent, also circa 2,4 Millionen Euro übernehmen muss, sollen im Jahr 2022 zumindest die Planungen beginnen.

Umfangreiche Sanierungen müssen auch bei der Wasserversorgung vorgenommen werden. Hier sind in der mittelfristigen Finanzplanung 5,7 Millionen Euro für die Sanierung der Hochbehälter, den Neubau von Brunnen sowie die Erneuerung von Wasserleitungen vorgesehen. Ebenso erfordern die Erneuerung der Abwasserdruckleitung zur Kläranlage, der Neubau der Druckleitung Grein-Schönau und weitere Kanalarbeiten in den kommenden drei Jahren circa 5,8 Millionen Euro.

Von den 855.000 Euro, die für neue Fahrzeuge bei der Feuerwehr vorgesehen sind, werden 540.000 Euro von der Hessenkasse bezuschusst. Und die seit vielen Jahren gewünschte Anbindung des Radwegs von Schönau in die Innenstadt ist näher gerückt und wird wohl eine Million Euro kosten. Dafür stehen aber erst 91.000 Euro als Landeszuschuss in Aussicht. Insgesamt, so das Stadtoberhaupt, wird die Stadt bis 2025 mehr als 20 Millionen Euro in ihre Infrastruktur investieren. Dafür sind 13 Millionen Euro an Kreditaufnahmen geplant.

Natürlich wirkt sich diese Finanzplanung auch auf den Schuldenstand der Stadt aus. Jener beläuft sich aktuell auf 6,3 Millionen Euro. Wenn alle geplanten Investitionen im Jahr 2022 tatsächlich durchgeführt werden, würde der Schuldenstand zum Ende des Jahres auf 9,56 Millionen Euro ansteigen. Bei derzeit 3854 Einwohnern bedeutet das eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2483 Euro.

Zum Abschluss dankte Pfeifer allen und besonders Finanzleiter Harry Hack für die geleistete Arbeit an diesem Zahlenwerk. Sein Fazit: "Wir müssen unsere liebens- und lebenswerte Stadt weiterentwickeln, müssen sie weiter attraktiv gestalten und die Infrastruktur ausbauen, und wir dürfen die positive Entwicklung unserer Stadt und unserer Stadtteile nicht durch ein Virus stoppen lassen."