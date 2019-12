Von Christoph Moll

Neckarsteinach. Es ist ein schrecklicher Anblick: Noch immer liegt der evangelische Kindergarten "Schatzinsel" im Rosenweg in Schutt und Asche. Zwischen den Brandresten lugen Spielsachen und Bücher hervor. Auch ein Jahr nach dem verheerenden Brand klafft im Zentrum der Vierburgenstadt eine Lücke. Doch das soll sich bald ändern: Nun sollen endlich die Überreste beseitigt werden.

Norbert Feick, evangelischer Pfarrer in Neckarsteinach. Foto: Alex

Für Norbert Feick ist das nicht das Wichtigste: "Kein Kind war unbetreut", betont der evangelische Pfarrer. "Ich bin unheimlich dankbar und stolz, dass uns dies trotz der Katastrophe gelungen ist." Der 47-Jährige war vor einem Jahr selbst vor Ort, als der Kindergarten in Flammen stand. Schon am Tag danach sei eine "Notgruppe" zur Betreuung der Kinder eingerichtet gewesen. Unter den Eltern habe es zudem ein großes Verständnis für die Situation gegeben.

Diese hätten auch die vorübergehende Unterbringung in den Kindergärten im Stadtteil Darsberg sowie im Hirschhorner Ortsteil Langenthal unterstützt. Als im Sommer der Umzug in die Kindergarten-Container am Neckarsteinacher Sportplatz anstand, habe es sogar Tränen beim Abschied gegeben, berichtet Feick. Mit dem Übergangsquartier seien alle sehr zufrieden, sagt der Pfarrer: "Das war die absolut richtige Entscheidung."

Dass die Kindergarten-Ruine noch nicht beseitigt ist, findet Feick "sehr ärgerlich". Es sei schwierig gewesen, geeignete Firmen für die fachmännische Entsorgung des abgebrannten Verbundmaterials zu finden. Die Brandreste könnten nicht einfach bei einem Arbeitseinsatz mit Freiwilligen am Wochenende so "abgeräumt" werden. Nun sei es aber endlich gelungen, ein geeignetes Unternehmen aus Kehl zu beauftragen. Dieses werde noch vor Weihnachten beginnen, so Feick.

Wie hoch die Kosten für die Entsorgung sind, will Feick nicht sagen. Nur so viel: Sie seien vier bis fünf Mal so hoch wie ursprünglich geschätzt. Die Preise seien aber realistisch. Die gute Nachricht: Die Versicherung übernimmt die Kosten komplett. "Wir hätten alle nicht gedacht, dass das so lange dauert", sagt Feick. "Das ist für alle nervig."

Hintergrund Der evangelische Kindergarten "Schatzinsel" in Neckarsteinach wurde in der Nacht auf den 13. Dezember 2018 ein Raub der Flammen. Über 120 Feuerwehrleute aus der Stadt und der gesamten Umgebung konnten das eingeschossige Gebäude im Rosenweg nicht mehr retten. Dabei sah es zunächst gar nicht so schlimm aus: Am Abend rauchte es lediglich aus [+] Lesen Sie mehr Der evangelische Kindergarten "Schatzinsel" in Neckarsteinach wurde in der Nacht auf den 13. Dezember 2018 ein Raub der Flammen. Über 120 Feuerwehrleute aus der Stadt und der gesamten Umgebung konnten das eingeschossige Gebäude im Rosenweg nicht mehr retten. Dabei sah es zunächst gar nicht so schlimm aus: Am Abend rauchte es lediglich aus dem Dach, doch schon bald schlugen die Flammen meterhoch aus dem Gebäude und ließen die riesige Rauchsäule über der Vierburgenstadt orange leuchten. Der Brand war in der Zwischendecke des über 40 Jahre alten Gebäudes in Holzständerbauweise ausgebrochen und hatte sich in der erst vor wenigen Jahren erneuerten Isolierung rasant ausgebreitet. Auch mehrere 100.000 Liter Löschwasser zeigten keine Wirkung. Da die Brandherde kaum zu erreichen waren und das Dach auch noch einzustürzen drohte, ordnete Bürgermeister Herold Pfeifer nach einigen Stunden das kontrollierte Abbrennen des Gebäudes an. Eine Drehleiter konnte in der engen Straße übrigens nicht eingesetzt werden. Als Ursache ermittelte die Polizei einen technischen Defekt in dem Gebäude. Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann verletzt, der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestätigte sich zum Glück aber nicht. Für die rund 60 Kinder wurde schon am folgenden Morgen eine Not-Betreuung im Martin-Luther-Haus eingerichtet. Zu diesem Zeitpunkt rauchte der Kindergarten noch immer. cm

Entschieden ist inzwischen auch, dass die neue "Schatzinsel" nicht auf dem Grundstück der Kirche im Rosenweg entsteht, weil dieses zu klein ist. Stattdessen soll die neue Kita auf dem städtischen Grundstück beim Sportplatz an der Schönauer Straße entstehen, das derzeit als Skaterplatz genutzt wird. Klar ist, dass die Versicherung nur eine Einrichtung für vier Gruppen zahlt.

Es gibt aber Überlegungen, die Kita wegen steigender Kinderzahlen gleich größer zu bauen, nämlich für sechs Gruppen. Hierzu laufen aktuell die Verhandlungen mit der Versicherung und der Stadt. "Es wird für alle günstiger, wenn wir gleich größer bauen", meint Feick. Vorgeschrieben ist, dass spätestens in zwei Jahren mit dem Bau begonnen wird. Was aus dem Grundstück im Rosenweg wird, steht noch nicht fest. Die Kirche habe aber kein Interesse, es lange brachliegen zu lassen, so Feick.

Die Brandtragödie habe dazu geführt, dass alle sensibler geworden sind, sagt der Pfarrer: "Alles kann von heute auf morgen weg sein." Der Brand habe so manche Erschütterung und Traurigkeit ausgelöst. "Es war einer der schwärzesten Tage in meinem Dasein als Pfarrer", sagt Feick. In der Zeit danach hätten jedoch alle an einem Strang gezogen.

So seien auch über 50.000 Euro an Spenden eingegangen, die noch unangetastet sind und für die Ausstattung der neuen Kita verwendet werden sollen. Im kommenden Jahr ist zudem in allen 25 Gemeinden des Dekanats eine Kollekte für die neue "Schatzinsel" bestimmt. "Es wäre schön, wenn aus der Katastrophe am Ende noch etwas Gutes wird", so Feick.