Neckarsteinach-Darsberg. (lesa) Seit heute herrscht wieder freie Fahrt in der Greiner Straße sowie der Straße "Am Rösenbrunnen". Wie Bauhofleiter Thomas Merz am Dienstagnachmittag mitteilte, soll die Sperrung beider Straßen, die seit Freitag infolge zweier Wasserrohrbrüche bestand, am Morgen des heutigen Mittwochs aufgehoben werden. Dem vorangegangen war die Asphaltierung der betroffenen Stellen, die um ein Haar hätte verschoben werden müssen:

"Es ist nicht leicht gewesen, heute zu asphaltieren", berichtete Merz. Denn die Asphaltmischwerke, in denen der Straßenbelag angemischt wird, hatten aufgrund der Witterungsbedingungen mehrheitlich geschlossen. "Letztlich ist die Baufirma nach Bruchsal gefahren, wo ein Werk offen hatte." Und das war noch nicht alles: Wegen des Schneefalls und der Glätte kam die Baufirma mit ihrem schweren Gerät zunächst nicht direkt an die Einsatzstelle. "Wir mussten mit dem Schneepflug hinfahren und streuen, weil die Fahrzeuge sich sonst nicht hätten bewegen können", so Merz.

Am Nachmittag war es schließlich so weit und die Asphalt-Tragschicht wurde aufgebracht. Das sei Merz zufolge auch bei Minusgraden kein Problem. Auf die Deckschicht müssen die Darsberger indes noch warten. Sie sei am Montag "nicht zu bekommen gewesen" und wird laut dem Bauhofleiter wohl erst im April aufgetragen. Befahrbar ist die Straße aber trotzdem.