Von Christoph Moll

Neckarsteinach. Herold Pfeifer hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Doch dann kam Dr. Janusz Zybowski. "Sie suchen doch einen Doktor?", habe der Hausarzt aus Eberbach im Sommer zu ihm gesagt. Und nun hat die Vierburgenstadt nach fast zwei Jahren bald wieder einen Hausarzt. Zybowski möchte möglichst schon im November seine neue Praxis im Schönauer Hof in der Kirchenstraße eröffnen. Pfeifer spricht einerseits von einem "glücklichen Zufall", sagt aber andererseits: "Man muss mit offenen Augen durch die Welt gehen." Es habe sich ausgezahlt, dass er keine Gelegenheit ausgelassen habe, auf den fehlenden Hausarzt aufmerksam zu machen. Nun richtet die Stadt eine freie und barrierefrei erreichbare Wohnung im Schönauer Hof in der Kirchenstraße für 30.000 Euro provisorisch als Arztpraxis her.

Der 66-jährige Mediziner hat bereits Erfahrung darin, eine Kommune bei der Suche nach einem Hausarzt zu erlösen. Vor sieben Jahren ließ sich Zybowski nach Reichartshausen bei Sinsheim locken. Die Gemeinde hatte damals eine Prämie von 50.000 Euro ausgelobt und damit für Schlagzeilen gesorgt. Eine solche Prämie gab es in Neckarsteinach nicht. Zybowski muss allerdings nach RNZ-Informationen keine oder nur eine symbolische Miete für die Räume im Schönauer Hof zahlen. Insgesamt habe er schon sechs Praxen neu eröffnet, sagt Zybowski. "Ich war schon in solchen Situationen und habe bisher gute Erfahrungen gemacht."

Aktuell führt Zybowski mit seiner Tochter, ebenfalls Ärztin, eine "überörtliche Gemeinschaftspraxis" mit zwei Standorten: Reichartshausen seit 2012 und Eberbach seit 2015. Zuvor war der gebürtige Pole mit eigenen Praxen zehn Jahre in der Schweiz und sechs Jahre in Karlsruhe tätig. In der Fächerstadt arbeitete er nach dem Studium in Heidelberg als Assistenzarzt. Da mittlerweile ein recht junges Team aus sechs Ärzten in Vollzeit an den beiden Standorten arbeitet, sei die Kapazität für eine weitere Praxis da, sagt Zybowski.

Aber warum Neckarsteinach? Zybowski wollte vor einigen Jahren schon einmal eine Praxis in der Vierburgenstadt übernehmen, wozu es aber nicht gekommen sei. "Neckarsteinach ist eine besondere Stadt, die ich schon länger kenne", erklärt der Arzt. Und die ersten Gespräche mit Bürgermeister Pfeifer seien vielversprechend gewesen. "Das Interesse an einem Arzt ist groß", berichtet der 66-Jährige.

Der Mediziner hofft nun, dass die kleine Wohnung schnell hergerichtet wird und er vielleicht im November anfangen kann. "Wenn man mit einer Praxis neu anfängt, bedeutet das natürlich ein gewisses Risiko", weiß Zybowski. Die Ausstattung müsse vorfinanziert werden. Der Arzt glaubt aber, dass viele Patienten kommen werden. Er bekomme nun schon Anfragen für Termine, obwohl es die Praxis noch gar nicht gibt.

"Auf dem Land spricht sich das schnell herum", berichtet Zybowski von seinen Erfahrungen. "Diese Möglichkeit kriegen die Neckarsteinacher nicht wieder." Die Praxis werde er zusammen mit einer Ärztin betreuen, die in Neckarsteinach lebt. Zybowski verrät, dass er mit seiner Frau ein Haus in der Vierburgenstadt direkt am Neckar gekauft hat. Dieses habe er zufällig bei einem Ausflug in die Vierburgenstadt entdeckt. "Wir haben uns ein bisschen in das schöne Städtchen verliebt", sagt der Mediziner, der bislang in Eberbach lebt.

Übrigens: Wenn das geplante Seniorenheim mit 70 stationären Plätzen und rund 30 Wohnungen in drei Stadtvillen in zwei bis drei Jahren fertig ist, könnte der Arzt dort seine Praxis haben. Bürgermeister Pfeifer sieht eine "Win-win-win-Situation" für die Stadt. "Die Neckarsteinacher müssen nicht mehr nach Schönau, Hirschhorn oder Neckargemünd zum Arzt fahren", sagt er.

"Es ist ein Schritt in die Zukunft von Neckarsteinach", meint Pfeifer. Denn ohne Hausarzt am Ort sei langfristig die Apotheke in Gefahr und auch kleinere Läden könnten mitgerissen werden. So bestehe diese Gefahr nicht.