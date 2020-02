Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Seit vier Monaten schlägt und quält sich das Parlament damit herum, einen genehmigungsfähigen, also ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2020 aufzustellen. Auch die ersten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im neuen Jahr ließ keine Lösung erkennen.

Dabei war Bürgermeister Herold Pfeifer so stolz darauf, dass er schon am 30. September 2019 "so früh wie nie" den Haushaltsplan in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht hatte. Damals wies der Plan ein Defizit von circa 78.000 Euro auf, und in den Gremien war man zuversichtlich, diesen Fehlbetrag in den Beratungen ausgleichen zu können. Bis Ende des Jahres 2019 sollte dann ein ausgeglichener Haushalt für 2020 beschlossen werden können.

Es folgten Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses und eine Klausurtagung; doch die frühe Einbringung erwies sich als kontraproduktiv, denn ständig änderten sich die Zahlen, die die Stadtverordneten vom Leiter der Finanzabteilung, Harry Hach, vorgelegt bekamen. Vor allem der Einbruch bei der Gewerbesteuer, die vom ursprünglichen Ansatz in Höhe von 1,1 Millionen auf 650.000 Euro reduziert werden musste, und der Rückgang des Wasserverbrauchs, der der Stadt circa 180.000 Euro weniger Einnahmen bringt, ließ das Haushaltsdefizit auf über 500.000 Euro steigen.

Schließlich gelang es in Zusammenarbeit von Magistrat und Ausschuss irgendwie doch, einen geringen Überschuss von 20.000 Euro zu erlangen; doch als dieser Plan dann in der letzten Sitzung 2019 vom Parlament beschlossen werden sollte, ließ der Bürgermeister den Punkt von der Tagesordnung nehmen. Als Begründung gab er an, dass es neue Zahlen und Erkenntnisse gäbe, über die im neuen Jahr noch beraten werden sollte. Außerdem sei der Ausgleich nur dadurch gelungen, weil einige Produkte "nicht realistisch" oder sogar "schön" gerechnet worden waren. Das könne er nicht verantworten.

Bei der ersten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses jetzt im neuen Jahr erfuhren die Teilnehmer von Kämmerer Hack, dass der aktuelle Stand des Defizits jetzt bei 480.000 Euro liege. Zu den bisherigen Kosten seien jetzt auch noch die Einführung einer vierten Gruppe im evangelischen Kindergarten gekommen, was allein 140.000 Euro an Mehrausgaben bedeute. Hack betonte dass der Haushalt ausgereizt sei und dass es jetzt nur noch zwei Alternativen gäbe: Entweder wird die Grundsteuer B von jetzt 700 auf dann 1190 Prozent erhöht, was circa 560.000 Euro mehr einbringen würde, oder man beschließt einen Haushalt mit Fehlbetrag.

Das würde bedeuten, dass das Regierungspräsidium in Darmstadt darüber entscheidet, ob es diesen nicht ausgeglichenen Haushalt genehmigt. Diese Prüfung werde so lange dauern, so Hack, dass nicht vor Mai oder Juni mit einer Genehmigung gerechnet werden könnte. So lange dürfe die Stadt – außer der Entlohnung ihres Personals – keine Ausgaben tätigen.

In der teilweise hitzigen Diskussion wies Gerhard Funck (CDU) darauf hin, dass zusätzlich ja auch noch zwei große Projekte – der Neubau des evangelischen Kindergartens und der Vierburgenhalle – geplant seien. Er plädierte bei letzterer für eine bescheidene Ausführung. Stadtverordnetenvorsteherin Eva Schückler (FWG) regte an, in einer Bürgerversammlung die Bevölkerung über die finanzielle Situation zu informieren.

Es herrschte allgemeine Ratlosigkeit. Schließlich forderte Ralf Kern (SPD) der die Sitzung leitete, vom Bürgermeister die Auskunft, welche Meinung denn eigentlich die Verwaltung beziehungsweise der Magistrat vertrete. Daraufhin bat Pfeifer um eine Sitzungsunterbrechung, in der die fünf anwesenden Magistratsmitglieder sich kurz berieten. Mehrheitlich stimmte das Gremium dann dafür, den Fehlbetrag stehen zu lassen und darauf zu warten, wie das Regierungspräsidium entscheidet. Marcus Augsburger (SPD) hielt es für ausgeschlossen, dass die Stadtverordnetenversammlung für so einen nicht ausgeglichenen Haushalt stimmen könnte.

Der Ausschuss beendete seine Beratungen, ohne eine Empfehlung an die Stadtverordnetenversammlung auszusprechen. Diese wird am 14. Februar erneut tagen.