Neckarsteinach. (iz) In der Vierburgenstadt Neckarsteinach deutet sich eine neue Attraktion an. Im Zentrum der Altstadt entstand in diesen Tagen an einer Scheunenwand ein Graffiti-Kunstwerk, das den berühmtesten Sohn der Bürgerschaft darstellen soll: den Minnesänger Bligger von Steinach, der in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts lebte, Zeitgenosse von Gottfried von Straßburg war und von diesem wegen seines Harfenspiels und seiner Dichtkunst hochgerühmt wurde.

Das Wandbild ist eine Idee des Heimat- und Kulturvereins, die Realisierung des Vorhabens ist der Aktionsgruppe "Zusammenleben am Neckar" zu verdanken. Auch die Kosten sollen geteilt werden; allerdings werden zusätzlich noch Spenden benötigt. Die Einweihung des Kunstwerks soll am 29. Mai stattfinden, verbunden mit Harfenspiel und einem Altstadtfest.