Neckarsteinach. (lew/mare) Am Bahnhof in Neckarsteinach ist am Sonntag um kurz nach 14 Uhr eine Person von einem Regionalzug erfasst worden. Aktuell ist die Bahnstrecke in beiden Richtungen gesperrt.

Der Zugführer sowie die Fahrgäste, die sich in dem Zug Richtung Heidelberg befanden, wurden von Notfallseelsorgern betreut. Vor Ort waren das DRK sowie die Feuerwehren aus Neckarsteinach und den Ortsteilen Darsberg, Grein und Neckarhausen im Einsatz.

Erst ab etwa 17 Uhr ist laut einem Sprecher der Bahn damit zu rechnen, dass wieder Züge auf der Strecke verkehren. Zwischen Hirschhorn und Neckargemünd wurde ein Schienenersatzverkehr mit einem Bus eingerichtet. Derzeit laufen am Gleis die kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei geht nicht von einem Unfall oder Fremdverschulden aus.