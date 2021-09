Neckarsteinach. (RNZ) Es ist nun ein Jahr her: Im August 2020 hieß es, die neuen Aufzüge am Bahnhof in Neckarsteinach sollen 2021 kommen. Und es sieht so aus, als ob dies wahr wird: Denn wie die Deutsche Bahn mitteilt, beginnen am Montag, 4. Oktober, die Arbeiten für einen neuen Lift.

Dann beginnt die Bahn, die bestehende Anlage an Gleis 1 auszutauschen. Voraussichtlich Anfang Februar nächsten Jahres geht der neue Aufzug in Betrieb. Bund und Bahn insgesamt hier rund 310.000 Euro

Während der Arbeiten steht der Aufzug nicht zur Verfügung. Allen mobilitätseingeschränkten Reisenden empfiehlt die Bahn, ihre Reise vorher (spätestens einen Werktag) bei der DB Mobilitätsservice-Zentrale anzumelden. Das ist sowohl unter der Festnetznummer 030 6521 2888 als auch per E-Mail an msz@deutschebahn.com möglich. Reisende können zudem auf die stufenfreie S-Bahn-Station in Neckargemünd Altstadt ausweichen.

Der Aufzug am Neckarsteinacher Bahnhof war in der Vergangenheit immer wieder ausgefallen.