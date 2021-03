Berlin/Neckarsteinach. (bmi) In der Vierburgenhalle wurden am Montag und Dienstag noch fleißig Senioren aus Neckarsteinach und Hirschhorn geimpft, am Mittwoch erhielt die altehrwürdige Halle selbst eine dringend notwendige "Impfung" – und zwar in Form einer Finanzspritze: Der Haushaltsausschuss des Bundestags bezuschusst den Ersatzneubau der Vierburgenhalle mit bis zu 1,125 Millionen Euro, wie Christine Lambrecht mitteilt. Die Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz sowie Abgeordnete des für Neckarsteinach zuständigen Kreises Bergstraße freut sich über die gestrige Entscheidung: "Das sind großartige Nachrichten für Neckarsteinach". Der Bund trage damit bis zu 45 Prozent der geschätzten Gesamtkosten von 2,5 Millionen Euro.

Erst am Wochenende hatte sich Lambrecht über den Zustand der Vierburgenhalle vor Ort informiert und versprochen, sich für den Neubau einzusetzen. "Dass es nun mit dem Zuschuss geklappt hat, ist ein gutes Zeichen für den Schul- und Vereinssport in Neckarsteinach und alle, die sich darin haupt- und ehrenamtlich engagieren", so die Justizministerin.

Die Gelder für den Neubau stammen aus dem insgesamt 800 Millionen Euro schweren Förderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Die Halle gehört dem Kreis Bergstraße als Schulträger, die Stadt muss aber laut Vertrag knapp 50 Prozent der Neubaukosten übernehmen, für den die Stadtverordneten im Oktober 2018 gestimmt hatten.