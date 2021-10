Neckargemünd/Neckarsteinach. (cm) Es war eine Horrornachricht für alle, die öfter auf der Bundesstraße B37 zwischen Neckargemünd und Neckarsteinach unterwegs sind. Am Montag begannen hier gleich zwei Baustellen. Für die Sanierung des Bahntunnels wurden die darüber verlaufenden Fahrspuren der B37 verengt. Die Auswirkungen hielten sich hier in Grenzen. Schlimmer sollte es in Kleingemünd kommen, wo für die Erneuerung der Ampelanlage an der Einmündung der Saarstraße eine halbseitige Sperrung der B37 notwendig wurde. Am Montag bestätigten sich alle Befürchtungen und es bildeten sich lange Staus. Sogar die Polizei musste im Feierabendverkehr eingreifen und über eine Stunde lang den Verkehr regeln, weil die Baustellenampel versagt hatte. Die halbseitige Sperrung wurde erst einmal wieder aufgehoben. Nun gibt es eine gute Nachricht: Dabei könnte es auch bleiben.

Die halbseitige Sperrung sei in den vergangenen Tagen nicht mehr benötigt worden, teilte Silke Hartmann auf RNZ-Nachfrage mit. "Unser Amt für Straßen- und Radwegebau hat den Arbeitsbereich auf der Nordseite der Bundesstraße nun weiter in die Saarstraße verlegen können", so die Sprecherin des zuständigen Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg. "Um zusätzlich Arbeitsraum einzusparen, werden auch weniger Arbeiten mit dem Bagger ausgeführt." Hierdurch sei tagsüber die Einmündung der Saarstraße etwas enger, aber die halbseitige Sperrung der B37 entfalle.

Zusätzlich habe das Amt das Linksabbiegen von der B37 in die Saarstraße durch das Verkehrsschild "vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus" verboten. "Die Verkehrsteilnehmenden gelangen nun über den Kreisverkehr in das nördlich der Bundesstraße gelegene Wohngebiet", sagt Hartmann. "Da unser Amt für Straßen- und Radwegebau das Linksabbiegen baulich nicht verhindern konnte, behält es sich eine Sperrung der Einmündung Saarstraße vor."

Die Arbeiten auf der Südseite der B37 könnten nun auch ohne halbseitige Sperrung ausgeführt werden. "Hierfür wird unser Fachamt allerdings die Fahrbahnbreite der Bundesstraße auf das Minimum von 2,75 Meter pro Fahrtrichtung reduzieren müssen", so Hartmann. Aktuell stehe noch eine Spülung und Prüfung der Leerrohre in der Straße aus. Müssen diese erneuert werden, sei die halbseitige Sperrung doch zwingend erforderlich und auch nicht nur auf 9 bis 15 Uhr beschränkbar. Zusätzlich müsse dann die Einmündung der Saarstraße voll gesperrt werden. Diese Arbeiten würden in der Herbstferien-Woche ausgeführt.

"Vorausgesetzt alle Lieferfristen können eingehalten werden, dauert die Maßnahme noch vier Wochen", so die Sprecherin weiter. Falls die Fahrbahnquerung hinzukomme, dauere sie noch eine Woche länger. "Unser Amt für Straßen- und Radwegebau sowie die ausführende Firma tun sehr viel dafür, den Verkehr und die Verkehrsteilnehmenden dort vor Ort so wenig wie möglich zu beeinträchtigen", erklärt Hartmann.

Die Sprecherin stellt zudem klar, dass die Stadt Neckargemünd "vollumfassend über diese Maßnahme informiert und sogar daran beteiligt war". Das Landratsamt habe auch die verkehrsrechtliche Anordnung der Baustelle an die Stadt übermittelt. Die Stadt Neckargemünd hatte kritisiert, dass die Baustelle ohne ihr Wissen eingerichtet worden sei.