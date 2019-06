Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wie ist der Zustand der städtischen Straßen? Das wollte die SPD wissen und beantragte deshalb einen "detaillierten Straßenzustandsbericht aller Neckargemünder Ortsstraßen und Gehwege" bei der Stadtverwaltung. Bereits im vergangenen Jahr habe es geheißen, dass es eine Erhebung gab und die Straßenschäden bekannt seien, heißt es in dem Antrag. Doch bis heute seien dem Gemeinderat keine Daten zur Verfügung gestellt worden. Außerdem beantragte die SPD bei der Stadtverwaltung, zur Haushaltsberatung 2020 ein Konzept zur mittelfristigen Sanierung der Straßen.

Joachim Bergsträsser (SPD), auch Ortsvorsteher von Mückenloch, nannte als Beispiel die Friedhofstraße in "seinem" Stadtteil. Hier hätten Anwohner bereits die besonders schlechten Stellen der Straße markiert. Sein Fraktionskollege Jens Hertel erklärte, dass es technische Systeme zur Erfassung des Zustands der einzelnen Straßen gebe. Diese könnten zum Beispiel in der Kehrmaschine eingebaut werden, die ohnehin die städtischen Straßen abfahre. Die Geräte nehmen den Zustand auf und analysieren die Daten mit künstlicher Intelligenz, so Hertel. Schäden würden so früh erkannt und könnten beseitigt werden, bevor größere Maßnahmen notwendig werden. So würde man auch Kosten sparen. In Schönau würde so gearbeitet.

Uwe Seiz von der Stadtverwaltung berichtete, dass die Straßen der Stadt vor drei Jahren "befahren" wurden. Problematisch bei der 50.000 bis 100.000 Euro teuren Erfassung und Bewertung sei gewesen, dass die Sonne tief stand und noch Schnee lag. Deshalb sei der Zustand nicht immer zu erkennen gewesen. Auch hätten Autos am Fahrbahnrand geparkt. Schwierig sei immer, dass man nur die Oberfläche der Straße sehe. "Was ist in 30 Zentimeter Tiefe? Erde oder Schotter?", fragte der Tiefbau-Experte. Auch kaputte Bordsteine, Risse oder Flickstellen seien nicht immer zu erkennen.

Der Zustand der Straßen wurde mit einer Skala von eins bis sechs bewertet. Seiz wusste, dass die Auswertung in Heidelberg ergeben habe, dass dort jedes Jahr fünf bis acht Millionen Euro in Straßen investiert werden müssten. In Neckargemünd sei es etwa eine Million Euro. Im Haushalt stünden jedoch lediglich 350.000 Euro zur Verfügung, wobei der Großteil davon gar nicht für Straßensanierungen, sondern zum Beispiel für Brückenüberprüfungen und Schilder benötigt werde. Somit würden nur noch 150.000 Euro übrig bleiben.

Bürgermeister Frank Volk meinte, dass es marode Straßen nicht nur in Neckargemünd gibt: "Das ist ein Riesenthema in ganz Deutschland." In anderen Kommunen gebe es noch viel schlechtere Straßen als in der Stadt am Neckar. "Wir sollten uns aber nicht an schlechten Beispielen orientieren", meinte er. Selbst wenn jede Straße nur alle 50 Jahre saniert werde, seien die jährlichen Kosten "riesig", so der Bürgermeister.

Jens Hertel betonte, dass das Erkennen von kleinen Rissen eine große Straßensanierung manchmal ersparen könne. Wichtig sei, dass die Straße in Schuss gehalten werde, damit sie lange halte. "Bei vielen Straßen müssen die Anwohner darauf warten, dass der Kanal kaputt geht", meinte Hertel. "Dann wird nämlich gleich die ganze Straße neu gemacht." Es müsse das Motto "Sanieren vor Planieren" gelten. Deshalb sei eine Prioritätenliste notwendig. Ein Gerät zur Erfassung der Straßen müsse man auch nicht selbst anschaffen, sondern könne man in Schönau eventuell ausleihen.

"Eine Straße hat keinen einheitlichen Zustand", entgegnete Rathauschef Volk. "Je nach Stelle kann dieser sehr unterschiedlich sein." Wie solle man eine Straße bewerten, die nur an einer Stelle kaputt sei, fragte Volk. Die Bewertung sei "sehr erklärungsbedürftig".

"Wenn wir nichts machen, passiert auch nichts", meinte Joachim Bergsträsser. "Wir brauchen einen Plan." Bürgermeister Volk widersprach: "Wir machen nicht nichts." 150.000 Euro würden jedoch nur für 250 Meter Straße ausreichen. "Somit können wir jede Straße nur alle 150 Jahre sanieren."

Dietmar Keller (SPD), der als Fahrlehrer die Straßen der Stadt kennt, brachte einen speziellen Fahrbahnbelag ins Spiel, der günstiger als Asphalt sei. Uwe Seiz berichtete, dass die Stadt diesen im Elsenzweg und im Alten Hofweg angewendet habe. "Das hat sich bewährt", meinte er. Der sogenannte DSK-Belag könne die Straßenoberfläche allerdings nur "konservieren" und gegen eindringendes Wasser schützen. Die Haltbarkeit liege aber nur bei 15 Jahren - und nicht bei 50 wie bei Asphalt.

Bürgermeister Volk kündigte an, dass die Stadt zur nächsten Haushaltsberatung eine "Prio-1-Liste" erstellt. Und er hielt fest: "Wir müssen für die Straßen mehr Geld in die Hand nehmen."