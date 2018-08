Neckargemünd/Bammental. (cm) Ferienzeit ist Baustellenzeit - das bewahrheitet sich auch in diesem Sommer wieder. Am Montag, 3. September, werden an der Bundesstraße 45 bei Neckargemünd gleich zwei Baustellen aufgemacht: eine in Richtung Bammental und eine an der Zufahrt zum Hollmuth-Tunnel. Dies teilten am Montag das Straßenbauamt des Landkreises, die Stadt und die Neckargemünder Stadtwerke mit.

Der Grund für die Baustelle an der B45 zwischen der Walkmühle und der Kriegsmühle liegt schon einige Wochen zurück: Im Juni ist hier nach einem Starkregen der Hang zur Elsenz hin abgerutscht. Seither stehen hier rot-weiße Absperrungen und Warnbaken auf dem Geh- und Radweg entlang der Fahrbahn.

Die Leitplanke hat sich verformt und im Asphalt sind Risse zu sehen. Doch noch ist die Straße befahrbar. Das wird sich am Montag, 3. September, ändern. Die B45 wird auf etwa 50 Metern tagsüber zwischen 8 und 15.30 Uhr halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt. Die Sanierung soll am Freitag, 7. September, beendet sein.

Eine weitere Baustelle an der B45 beginnt nur zwei Kilometer weiter im Zufahrtsbereich zum Hollmuth-Tunnel. Die Neckargemünder Stadtwerke müssen hier "dringende Arbeiten" am Leitungsnetz durchführen.

Dafür muss die Fahrspur des Tunnels von Dilsberg kommend in Richtung B45 bis Mittwoch, 5. September, voll gesperrt werden. Die Umleitung wird ausgeschildert. Die Gegenrichtung im Tunnel bleibt befahrbar. Auf der B45 von Bammental kommend müsse mit Behinderungen gerechnet werden.

Das Landratsamt sieht wegen der "doppelten Baustelle" übrigens keine Probleme, wie Behördensprecherin Silke Hartmann sagte: "Die Zeit ist günstig, weil noch viele Leute im Urlaub sind und es keinen Schülerverkehr gibt."