Neckargemünd. (pol/rl) In der Nacht zum Samstag brannten zwei Übungsfahrzeuge auf dem Feuerwehrgelände in der Schützenhausstraße. Die kurz nach 1 Uhr in Vollbrand stehenden Fahrzeuge wurden von den Wehrleuten schnell unter Kontrolle gebracht und kurz darauf gelöscht.

Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt nun wegen Brandstiftung. Die Übungsfahrzeuge seien als wertlos zu betrachten, teilte die Polizei mit. Allerdings wurden durch die Flammen ein nahegelegener Zaun und eine Ampel in Mitleidenschaft gezogen.

Zeugen des Vorfalls, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich unter der 06223/92540 beim Polizeirevier Neckargemünd.